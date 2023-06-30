İstanbullular tatilden dönmeye başladı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin, dönüş trafiği akıcı şekilde yaşanıyor.

AA & Ensonhaber

Bu yıl da 9 gün olan Kurban Bayramı tatili için yurt genelinde büyük bir hareketlilik yaşandı.

Geçtiğimiz cumartesi başlayan tatilin ilk gününde özellikle İstanbul'un çıkışlarında trafik adeta kilitlendi.

Arife gününe kadar devam eden yoğunluğun ardından Megakent'te trafik rahatladı.

Dönüyorlar

Bugün ise saatler süren araç kuyruğuna yakalanmak istemeyen tatilciler dönüş yoluna geçti.

Memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Akıcı trafik yaşanıyor

Bir günde 111 bin 770 araç geçişi ile rekor kırılan Osmangazi Köprüsü, İstanbul ve çevre illere dönüşlerde de tercih ediliyor.

Otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.

Trafik ekipleri ise bugün de kontrollerini sürdürüyor.