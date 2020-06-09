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    İstanbullular yine sahillere akın etti

    İstanbullular yine sahillere akın etti

    Korona günlerinde oluşan sessizlik nedeniyle Boğaz'da, yunuslar daha sık görünüyordu. İnsanların denize girmesiyle birlikte yunuslar da kıyılardan uzaklaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.06.2020 - 16:05
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    İstanbullular yine sahillere akın etti

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler yavaş yavaş gevşetilmiş, yeni normalleşme sürecine geçilmişti.

    SICAK HAVADA SAHİLLER DOLDU

    Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde iptal edilmiş ve vatandaşlar sahillere akın etmişti.

    Serinlemek için sahillere inen vatandaşlar, yeni haftanın başlangıcıyla da deniz kenarlarını doldurdu.

    VATANDAŞLAR GELDİ, YUNUSLAR KAYBOLDU

    Koronavirüs tedbirleri sonrası kontrollü sosyal hayata geçişin ikinci haftasında vatandaşlar, Sarıyer ve Tarabya sahilinde denize girerek serinledi.

    Vatandaşların sahilleri doldurmasıyla birlikte, daha önce Boğaz'ın kıyılarında görülen yunuslar gözden kayboldu.

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