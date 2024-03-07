İstanbullular yolda kaldı! Metro bir kez daha arızalandı Megakent'te hemen her gün yaşanan metro arızasına bir yenisi daha eklendi. Üsküdar-Çekmeköy metro hattında oluşan sorun nedeniyle vatandaşlar duraklarda ve yollarda yoğunluk oluşturdu.

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ensonhaber.com

İstanbul'un kronikleşen sorunu; ulaşım...

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 yıllık görev süresince ulaşım sorununa çare üretemedi.

Sık sık arızalanmayan İETT otobüslerinde bakım ve onarım yapılmaması nedeniyle arızalar arttı.

Metrobüslerde de benzer sorunlar alışıldık bir durum haline geldi.

Metro arızaları bitmiyor

Bir diğer sorun ise metro...

İstanbulluların okula ve işe giderken kilitlenen trafikten kurtulmak adına kullandığı metro ulaşımında araçlar sıkça arızalanır hale geldi.

Vatandaşlar yolda kaldı

Megakentlileri hemen her gün mağdur eden metroda, bugün benzer görüntüler ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde yollara düşen vatandaşlar, Üsküdar-Çekmeköy metro hattını kullanınca yolda kaldı.

Metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

İstasyonun her bir durağından kalabalık insan görüntüleri gelmeye başladı.

Yetkililerden de henüz bir açıklama yapılmayınca giderilmeyen sorun yollarda bu kez insan trafiğine neden oldu.

Vatandaşlar, geç kaldıkları okula ve işe gitmek için otobüs duraklarına yöneldi.

Ancak otobüsler de trafik nedeniyle gelmek bilmedi.

Yollarda yürünemedi

Bu nedenle şu saatlerde metro ve otobüs duraklarında yoğun bir insan kalabalığı oluştu.

Öyle ki yolda yürüyen vatandaşlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Bir de asansör arızası

Öte yandan yürüyen merdivenler ve asansörlerde de bir başka arıza çıktı.

Yoğunluktan kaçmak için istasyonu terk etmek isteyen vatandaşlar, karşılarına çıkan arızalı asansörle karşılaştı.