İstanbullulara kar uyarısı: Şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayın

Haber Merkezi

İstanbul'da kar yağışının etkisi, yıllar sonra tekrar hissedildi.

Hava ve deniz seferleri iptal edilirken araç sürücüleri, kar yağışının etkisiyle zor anlar yaşadı.

Özellikle İstanbul'un bazı noktalarında sürücülerin yollarda kaldığı anlar dikkat çekti.

İstanbul'da dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceği duyurulurken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'UN İÇ KESİMLERİNDE ETKİLİ OLACAK

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’un özellikle kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışının devam ettiğini ve ulaşımın aksamaması için İBB ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İmamoğlu, kar yağışının bugün İstanbul’un iç kesimlerinde de etkili olacağını ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzlanma riskinin artacağını ifade ederek sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA ŞAHSİ ARAÇLARINIZLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Vatandaşları toplu taşımayı kullanmaya çağıran İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil.



-11 bin 916 personel 3 bin 375 araçla devamlı sahadayız.



-Solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor.



-Evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz.



-520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz



-Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz



-Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli."

İLGİLİ HABER İstanbul kara yine hazırlıksız yakalandı: Araçlar yollarda kaldı