İstanbullulara kötü haber! İBB toplu ulaşıma yüzde 57 zam istedi CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda talep ettiği yüzde 57'lik zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri tarafından kabul edilmedi. Gözler, yapılacak olan olağanüstü toplantıya çevrildi.

ensonhaber.com

Art arda gelen zamlar vatandaşları çileden çıkarmaya başladı.

İstanbul'da ise gözler toplu ulaşıma çevrilirken, kötü haber geldi.

İBB'den yüzde 57 zam talebi

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME’nin alt komisyonu ile toplantı gerçekleştirdi.

Burada İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57 zam talep etti.

Zamla birlikte tarifelerdeki değişiklik

Bunun üzerine yapılan hesaplamalara göre teklifin kabul olması durumunda tarifelerdeki yükseliş şöyle olacak:

Aylık abonman 777 TL’den bin 219 TL’ye,

Öğrenci abonmanı 140 TL’den 219 TL’ye,



Tam bilet 9,90’dan 15,5 TL’ye,



Öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,5 TL’ye,



Taksi indi-bindi 40 TL’den 62 TL’ye yükselecek.



Bakanlık kabul etmedi

Ancak komisyon toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri, İBB’nin teklifini fazla buldu. Kabul edilmemesi durumunda ise UKOME, olağanüstü olarak toplanacak.

Böylelikle toplantıdan çıkan kararla ya teklif kabul edilecek ya da daha düşük oranda zam yapılacak.