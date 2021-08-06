İstanbullulara sel ve dolu uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın beklenen sağanak sonrası için sel, su baskını ile dolu uyarısında bulundu.

İstanbul'da yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günleri yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) sevindirici haber geldi.

Son verilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor.

Tahminlerinin ardından ise İstanbul Valiliği vatandaşlara uyarıda bulundu.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Twitter üzerinden sel ve dolu ihtimallerine karşı dikkatli olunması yönünde açıklama yapan valilik, "İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.