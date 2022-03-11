İstanbullulardan kar tepkisi: Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı

Kartal yollarında zor anlar yaşayan ve gerekli önlemlerin alınmadığını iddia eden bazı vatandaşlar, İBB Başkanı İmamoğlu'na sitem etti.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da çarşamba gününden itibaren kar yağışı başladı.

Bugün de kentin belli noktalarında şiddetli şekilde kar yağışı etkili oluyor.

Kartal ilçesinde sabah saatlerinde bir anda bastıran yağış nedeniyle TEM otoyolu bağlantı yolu mevkiinde ilerleyen araç sürücüleri güçlük çekti.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için dörtlülerini yakıp düşük hızla ilerledi. İşe gitmek için yolda servis bekleyen bazı vatandaşların da köprü altlarına girerek kardan korunduğu görüldü.

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"DAKİKALARDIR YOLDA BEKLİYORUZ"

Köprü altında servis bekleyen Kemal Kaya, "Servis bekliyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika kadar oldu. Arkadaşlar Kartal istikametinden geliyorlar araçların kaldığını söylediler. Yollar daha açıktı son 20 dakikadır böyle oldu. Eğer gelemezlerse evlerimize döneceğiz." dedi.

"BİR TANE TEMİZLEME ARACI YOK, EKREM İMAMOĞLU SINIFTA KALDI"

Yolda ilerleyen bir araç sürücüsü ise "Kartal’dan geliyoruz. Bir tane kar temizleme aracı yok. Mahsur kalan var. Kartal köprüsünden bu tarafa çıkamıyorlar. 45 dakikadır yoldayız. Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı." dedi.