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    İstanbullulardan metrobüs tepkisi: Saatlerce bekliyoruz

    Acıbadem metrobüs durağından boş araç geçmemesine sinirlenen onlarca vatandaş, sabah saatlerince zor anlar yaşadı.
    • 26.04.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:03
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    İstanbullulardan metrobüs tepkisi: Saatlerce bekliyoruz

    İstanbul'daki toplu taşıma sorunları son bulmuyor.

    Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüsün yolunu tutan vatandaşlar, Acıbadem durağında yoğunluğa sebep oldu.

    Dakikalarca boş metrobüs gelmedi

    Zincirlikuyu yönünde durağa boş araç gelmemesi nedeniyle çok sayıda yolcu, metrobüse binmeyi başaramadı.

    Yolcular isyan etti: Her gün aynı manzara

    AA'nın haberine göre durakta bekleyen bir kişi, dolu olduğu için binemediği metrobüsün sürücüsünden daha fazla araca ihtiyaç olduğuna dair telsiz anonsu yapmasını istedi.

    Bir vatandaş da o anları, "İstanbul'da her gün aynı manzara. Yarım saat metrobüs bekliyoruz, gelen araç Söğütlüçeşme'de bekleyenleri zor alıyor. Ara duraklarda insanlar saatlerce bekliyor. Hakikaten daha yeni 135 araç alınmadı mı?" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

    İstanbullulardan metrobüs tepkisi: Saatlerce bekliyoruz ViDEO

    İstanbullulardan metrobüs tepkisi: Saatlerce bekliyoruz #1


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