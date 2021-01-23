İstanbulluların akın ettiği sahil çöplüğü aratmadı

Evsel atıklarla dolan Ağva sahilinin görevliler tarafından temizlenmemesi dikkat çekerken, sahilin son hali havadan görüntülendi.

İstabulların Şile’de yaz, kış uğrak noktası olan Ağva sahili çöp yuvasına döndü.

Evsel atıkların yanı sıra son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunlar, sahil kesimini kapladı.

PET ŞİŞELER, İZMARİTLER, OYUNCAKLAR...

Kızıla bürünen sahil ilginç görüntülere sahne olurken, bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Sahil; koltuk başlarından, pet şişelere, oyuncaklardan, sigara izmaritlerine, cam şişelerden, evsel atıklara kadar çöplerle doldu taştı.

İstanbulluların akın ettiği sahil çöp yuvasına döndü

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: OLMAMASI GEREKEN HER ŞEY VAR

Bazı vatandaşlar ise sahilin içler acısı halinden dolayı belediyelere tepki gösterdi.

Gezmeye geldiklerini belirten Serhat Şerbetçi, “İstanbul'dan gezmeye geldik. Sahilin böyle çöplerle pislik içerisinde olmasına gerçekten çok şaşırdık. Şu anda yaz mevsimi de değil. İnsan faktörünün de etkisi çok fazla, bu duruma çok üzüldük. Burada neler yok ki pet şişeler var, ağaçlar var, temizlik malzeme kutuları var. Cam şişeler, oyuncaklar var, olmaması gereken her şey var. Ayrıca sahil kızıla boyanmış, rüzgarın etkisiyle denizden gelen yosunlar. Pandemi sürecinde insanlar yokken temizlemek için belediyelere bir fırsat, umarız boş zamanda değerlendirilerek temizlenebilir.” diye konuştu.