İstanbulluların beklediği haber! Kar geliyor: İşte o tarih... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da 22 Ocak Pazartesi günü kar yağacak.

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Türkiye'nin doğu bölgeleri kara kış etkisi altında.

Marmara Bölgesi'nde ise sık sık yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul'da ise kar yüzünü gösterip, yerini sağanağa bıraktı.

İstanbul'a yeniden kar geliyor

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbullulara yeni bir kar yağışı sinyali verdi.

Yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Megakent'te bugünden itibaren düşmeye başlayan hava sıcaklığı, pazartesi günü 2 dereceye kadar inecek.

Pazartesi gününe dikkat

Buna göre kentte 22 Ocak Pazartesi günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ayrıca İstanbul'da pazar günü de dahil olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Valiliği dün yaptığı paylaşımda, bugün için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi hakkında dikkat ve tedbir uyarısında bulunmuştu.

Türkiye geneli için 5 günlük hava tahmin raporu

19 Ocak Cuma

20 Ocak Cumartesi

21 Ocak Pazar

22 Ocak Pazartesi

23 Ocak Salı