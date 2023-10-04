İstanbulluların bitmek bilmeyen çilesi! Metrobüs geç gelince yaya trafiği oluştu Okula ve işe gitmek için her sabah metrobüsü tercih eden vatandaşlar, araçların geç gelmesi nedeniyle üst geçitlerde uzun süre beklemek zorunda kaldı. Hat boyunca birçok duraktan gelen insan trafiği görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunlarının başında hiç şüphesiz ulaşım geliyor.

Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar mağdur olunca tepkiler çoğalıyor.

Yaz tatili süresince tamamlanmayan çalışmalar, okullar açılınca araç trafiği ile birlikte yaya trafiğine de neden oldu.

Metrobüs duraklarında insan trafiği

Bu sabah da kentin dört bir yanından gelen görüntüler durumu gözler önüne serdi.

Sabahın erken saatlerinde yine metrobüsü tercih edenler, hat boyunca birçok durakta uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Araçlar geç geldi

Beşyol durağındaki üst geçit çalışmalarının bitmemesi nedeniyle vatandaşlar durağa inemedi.

Aracın da geç gelmesi trafiği tamamen yoğunlaştırdı.

CHP'li yönetime tepki yağdı

Bir görüntü de Altunizade durağından geldi.

Oluşan uzun insan kuyruğu nedeniyle İstanbullular metrobüse ulaşamadı. Sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar CHP yönetimindeki İBB'ye tepki yağdırdı.