İstanbulluların çilesi! Haftanın ikinci gününde trafik yoğunluğu... Sıcaklıkların düşüşe geçtiği güne İstanbullular yeniden trafikle başladı. İBB'nin haritasına göre trafik yüzde 72 ölçüldü.

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ensonhaber.com

Megakent İstanbul'un çözülemeyen bir problemi de trafik.

Her geçen gün daha da içinden çıkılamaz bir hale gelen trafik sorunu, İstanbulluların kanayan yarası.

Kente bir damla düştüğünde ise durum daha da vahim...

Yağmurlu havalarda yollar iyice kilitlenirken vatandaş mağduriyet yaşıyor.

Toplu ulaşım ile işe veya okula gitmek isteyen kişiler, hem trafik hem de arızalar nedeniyle ulaşım sağlayamıyor.

Trafik yoğunluğu arttı

Yeni yılın ikinci haftasında da durum değişmedi.

Haftanın ikinci gününde sıcaklıklar daha da düşerken, trafik de kilitlendi.

İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.