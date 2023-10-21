İstanbulluların çilesi! Üsküdar'da arızalanan metrobüs vatandaşları mağdur etti Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs, Üsküdar Altunizade Durağı'nda arızalanarak insan yoğunluğuna neden oldu. Seferler aksayınca, araçlar ters istikamette ilerleyerek yolcu aldı.

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AA & Ensonhaber

Gün geçmiyor ki İstanbul ulaşımında arıza meydana gelmesin.

Metrolar, İETT araçları ve metrobüsler Megaentlilerin adeta çilesi haline geldi.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, arızalanan araçlar nedeniyle sık sık mağdur ediliyor.

Bakım ve onarımı yapılmayan araçlar bozulunca trafik ve insan yoğunluğu kaçınılmaz oluyor.

Bir metrobüs arızası daha

Bu duruma bir örnek de bugün yaşandı.

Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Altunizade Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Yolcu yoğunluğu yaşandı

Arıza sebebiyle metrobüs yolunun kapanması sonucunda seferlerde aksama yaşanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Ters istikamette yolcu aldı

Yolcuların yaklaşık yarım saat süren bekleyişlerinin ardından Zincirlikuyu, Avcılar ve Beylikdüzü istikametine giden metrobüsler, ters istikamette ilerleyerek yolcu aldı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım aracı gönderildi. Ekipler, metrobüsteki arızayı gidermek için çalışma başlattı.