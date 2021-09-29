İstanbulluların trafik çilesi bitmiyor

Vatandaşların en büyük sorunu olan ve her geçen gün artmaya devam eden trafik, çözüme kavuşturulamıyor.

İstanbul'un trafik çilesi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Avcılar'da bulunan Ambarlı kavşağında, sabah ve akşam saatlerinde trafik durma noktasına gelerek zaman zaman Küçükçekmece’ye kadar da uzanıyor.

Pandemi sürecinde artan nüfus ve okulların açılması ile birlikte, ortalama 1 saate gidilen mesafe 1,5 saate çıktı.

VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Bir türlü çözüme kavuşturulamayan trafik çilesi, koronavirüs salgını nedeni ile vatandaşları toplu taşımadan vazgeçirerek özel araçlarına yöneltti.

İşten çıkan vatandaşlar evlerine gitmek için artık daha fazla trafikte kalmak zorunda kalırken, mesai başlangıcı ve bitişinde İstanbul trafiğinin neredeyse her noktasında ciddi yoğunluk oluşuyor.

Vatandaşlar ise durumdan şikayet ederek acilen bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ediyor.





"İBB'NİN METROBÜS SEFERLERİNİ ÇOĞALTMASI GEREKİYOR"

Her geçen gün trafiğe daha çok özel araç çıktığını ifade eden Şener Aktaş, “Trafiğin her geçen gün artması bizi üzüyor. İstanbul’un nüfusu çoğalmaya başladı, özellikle yabancı uyruklu vatandaşlar daha fazla görmeye başladık. Bu durumdan dolayı rahatsızlık yaşıyoruz. İBB’nin metrobüs seferlerini yapan araç sayısını çoğaltması gerekiyor. Trafik sorunu için farklı projelerin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.





"SEFER ARALIKLARI ARTMALI"

Trafiğin en büyük nedenlerinin başında okulların açılması olduğunu ifade eden Şener Kayaoğlu, “Vatandaşlar artık tatil yerlerinden tamamen yaşadıkları şehirlere gittikleri için trafik daha fazla artıyor. Yan yollar trafiği tamamen kilit duruma getiriyor. Her vatandaş evinden çıktığı gibi kendisini anayola doğru atıyor. Bence trafik sorunu için toplu taşıma araçlarının sayılarını ve sefer aralıklarını arttırmaları gerekiyor. Korona salgını nedeniyle trafik daha fazla artıyor. Vatandaşlar toplu taşımayı kullanmak istemiyor. Belediyenin toplu ulaşımdaki araçların sayısını artırması gerektiğini düşünüyorum. Sefer fazla olunca vatandaşlar özel araçlarına yönelmeyi azaltacaktır” diye konuştu.



