İstanbullunun bitmeyen çilesi! Yağmurlu havada geç gelen metrobüs vatandaşı mağdur etti Sabah saatlerinde okula ve işe gitmek için metrobüs bekleyen vatandaşlar, uzun süre araç gelmeyince yağmur altında beklemek zorunda kaldı. İnsan kalabalığı üst geçide kadar uzanınca İBB'ye tepki de arttı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da geçtiğimiz haftadan bu yana yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Dün öğle saatlerinde de sulu kar sınır kapısından yurda girdi.

Yağışlar barajlara can suyu olurken, vatandaşın ise çilesi haline geldi. Her yağmur sonrası Megakent'te benzer manzaralar ortaya çıkıyor.

Manzara yine değişmedi

Trafik adeta kilitleniyor, okula ve işe gidenler geç kalıyor, yollarda su taşkınları oluyor, evleri ve iş yerlerini su basıyor, toplu ulaşım araçları da duraklara gelmek bilmiyor.

Bu sabah saatlerinde de yine aynı olay yaşandı.

Metrobüs gelmek bilmedi

Metrobüs hattında Altunizade durağında yağışlı havanın altında bekleyen çok sayıdaki vatandaş, aracın gelmemesiyle mağdur oldu.

İBB'ye tepki

İnsan kalabalığı üst geçide kadar uzadı. O anları kaydeden İstanbullular, sosyal medya üzerinden CHP yönetimindeki İBB'ye eleştiri yağdırdı.

Gelen metrobüs arızalandı

İlerleyen süreçte gelen metrobüs ise durakta arızalanarak bir mağduriyete daha yol açtı.

Bunun üzerine istasyon tam anlamıyla insan seline döndü.

Sık sık arızalanan metrobüslerin nedeni ise bakım ve onarım yetersizliği olarak biliniyor.