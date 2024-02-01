İstanbullu'nun çilesi bitmiyor! Küçükçekmece'deki metrobüs durağı 45 gün kapalı olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağının bulunduğu noktada başlattığı üst geçit yenileme çalışmaları, 2 aydır sürüyor. Çalışmalar bitmediği gibi şimdi ise 45 gün boyunca durağın kapalı olacağı açıklandı.

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AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2 ay önce Küçükçekmece'de başlattığı çalışmalar hala sürüyor.

'Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz' tabelalarıyla çevrilen alanda çalışmaların bitmemesi İstanbullu vatandaşları isyan ettirdi.

Yeni üst geçidin bir ayağının metrobüs yoluna yapılması da tartışma konusu olurken, İBB'den yeni bir açıklama geldi.

45 gün boyunca kapalı olacak

Yaya üst geçidi yapımı, istasyon alanı düzenlemesi ve D-100 kara yolunun yeniden dizayn edilmesi çalışmaları kapsamında Beşyol metrobüs durağının geçici olarak kapatılacağı kaydedilen açıklamada, "Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararıyla 7 Şubat'tan itibaren Beşyol metrobüs durağı 45 gün süreyle kapalı olacak." ifadesi kullanıldı.

Çalışma kapsamında, 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edileceği aktarılan açıklamada, üst geçit tamamlandığında Edirne istikameti D-100 kara yolu, yan yol ve metrobüs yolunun 450 metre boyunca yaklaşık bir şerit kadar kuzeye öteleneceği ve metrobüs peron alanının genişleyeceği belirtildi.

Alternatif güzergahlar önerildi

Açıklamada, Beşyol metrobüs durağı yerine alternatif olarak Sefaköy ve Florya metrobüs duraklarının kullanılması önerildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)