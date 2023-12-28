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İstanbul'da ulaşımdan zamlara birçok alandaki hizmet büyük tepki çekiyor.
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım araçlarına bakım ve onarım yapmaması, vatandaşları sıkça mağdur ediyor.
Hemen her gün işe ve okula gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan halk, araçların arızalanmasıyla yolda kalıyor.
Bir metrobüs arızası daha
Bunun bir örneği de bugün yaşandı.
En fazla tercih edilen araçlar arasında yer alan metrobüs, bu sabah saatlerinde durağa varmadan arızalandı.
İBB'ye tepki
Yolcular araçtan indirilerek yürüyerek durağa ulaştı.
O anlar sosyal medyada paylaşılınca tepkiler de beraberinde geldi. Vatandaşlar, İBB yönetiminde yönelik eleştirilerde bulundu.
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