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İstanbullunun çilesi! Seyir halindeki metrobüs durağa varmadan bozuldu

İstanbullunun çilesi! Seyir halindeki metrobüs durağa varmadan bozuldu Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüs arızası nedeniyle mağdur oldu.