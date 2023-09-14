İstanbullunun toplu taşıma çilesi... İBB'nin yeni aldığı metrobüs arıza yaptı! Uzun süredir arızaları ile gündeme gelen İBB'nin metrobüs filosuna yeni eklenene AKIA marka araçlar da arıza yapmaya başladı. Cennet Mahallesi'nde arızalanan araçtaki yolcular başka bir araca bindi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'da ulaşım çilesi bitmiyor. Bu çilenin en büyük kaynağı toplu ulaşımdaki aksaklıklar. Özellikle İETT otobüsleri ve metrobüsler, bakımsızlık nedeniyle sık sık arızalanarak yolcuları yolda bırakıyor. Bu arıza silsilesine filoya yeni eklenen araçlar da eklendi. Yeni metrobüsler de arıza vermeye başladı İBB'nin yaklaşık 1.5 yıl önce törenle hizmete aldığı 60 adet AKIA marka metrobüs, arıza vermeye başladı. En son metrobüs arızası, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde yaşandı. Arızalanan metrobüsten indirilen yolcular, bir başka metrobüse binebilmek için yürümek zorunda kaldı. Yolcular aktarma yaptı Yaşanan o anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların tahliye edildiği ve başka bir metrobüse kadar yürüdüğü görülüyor. İETT Genel Müdürlüğü, 2022 yılında gerçekleştirdiği ihaleyle toplu ulaşıma çözüm olması için 60 adet AKIA LF25 metrobüs alımı gerçekleştirmişti. Bursa'da üretilen 25 metre uzunluğu ve 3 kabini ile dikkat çeken AKIA marka metrobüslerin, çift körük ve uzunluğuyla mevcut yolcu kapasitesini arttırması planlanmıştı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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