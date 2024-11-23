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Haber Merkezi

İstanbul'da ulaşım sıkıntısı her geçen gün katlanarak büyüyor...

Metrolarda, metrobüslerde ve otobüslerde yaşanan sıkıntılar vatandaşı isyan ettiriyor.

Son olarak bugün İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları sonrası Kabataş - Bağcılar tramvayında arıza meydana geldi.

YAĞMUR ALTINDA YÜRÜDÜLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir İstanbul için verdiği uyarılar sonrası beklenen yağış ve fırtına İstanbul'da etkili oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferlerinin iptal edilmesine yol açarken vatandaşlar da zorlu anlar yaşadı.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar sonrası Kabataş - Bağcılar tramvayında yaşanan arıza nedeniyle İstanbullular sağanak yağmur altında yürümek zorunda kaldı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülerde vatandaşların sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar altında yürümekte zorluk çektiği görülürken bazı vatandaşlardan ise tepki sesleri yükseldi.

Görüntülerde bir vatandaşın,“Sene 2025’e gireceğiz, lanet olsun sizin gibi insanlara" sözleri ise dikkat çekti.