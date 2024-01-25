İstanbul'u depreme hazırlayacak vaatler: İşte Murat Kurum'un projeleri... Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'u olası deprem felaketinden kurtaracak projelerini tek tek sıraladı. Buna göre yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları, yapıların sağlamlaştırılmasıyla ilgili vatandaşlara sunulacak kolaylıklar, yeni konutların inşası ve afet yönetim merkezleri hayata geçirilecek projelerden bazıları...

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ensonhaber.com

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkım oluşturdu.

11 ilimizi birden etkileyen depremlerde dayanıksız yapılar, 50 binden fazla canımıza mezar oldu.

Asrın felaketi sonrası olası İstanbul depremiyle ilgili endişeler de giderek arttı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbulluların olası deprem endişesini ortadan kaldırmak için kolları sıvadı.

Afetlere dirençli İstanbul

Bilim insanlarıyla ve alanında uzman isimlerle deprem çalışmalarını yürüten Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’nda, olası deprem tehlikesiyle ilgili projelerini tek tek sıraladı.

Buna göre Afet yönetimi süreçlerinin tümü, İstanbul’un her sokağının, her binasının görülebildiği “İstanbul Dijital İkizi” ile entegre edilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde Afet Yönetim Merkezi kurulacak

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde Afet Yönetim Merkezi kurulacak;

- Bu yönetim merkezi afet halinde; vatandaşların barınabileceği ve tahliye edileceği ana üs olacak.

- Bu merkezde tam donanımlı bir hastane kompleksi yer alacak.

- Her türlü yardım ve tıbbi malzemenin lojistiği için hava, kara ve deniz yollarına bağlantısı olacak.

- Buraya modern sosyal donatı alanları da kurulacak. Bu sosyal donatı alanları normal zamanlarda İstanbulluların sevdikleriyle dinlendiği, eğlendiği, nefes aldığı bir mekan olacak.

Afet zamanlarında yüz binlerce vatandaşımızı ağırlayacak geçici yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Afet durumunda kullanılacak 6 yeni lojistik merkezi

Afet lojistik merkezlerinin sayısı 1’den 7’ye çıkarılacak.

Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samandıra Askeri Hava Üssü, Alibeyköy, Yenikapı ve Maltepe’de 6 yeni lojistik destek merkezi yapılacak.

Afet durumunda; İstanbul’un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı, kesintisiz olarak buradan sağlanacak.

9 noktada yeni afet müdahale merkezi

Afet durumları için 9 noktada itfaiye, tıbbi ünite ve iletişim altyapısına sahip 9 adet Afet Müdahale Merkezi kurulacak.

39 ilçenin 964 mahallesinde, uygun yeşil alanlara alt ve üst yapıları hazır sadece afet anında değil her zaman kullanılabilecek yaşam alanları kurulacak.

- Bu merkezler normal zamanlarda kreş ya da kütüphane olarak en başta kadınlara ve gençlere hizmet verecek.

- Afet anında hemen dönüştürülecek ve mobil sağlık araçları, jeneratör, yemekhane ve barınma üniteleriyle milyonlarca İstanbulluya kucak açacak.

50 yeni itfaiye istasyonu- 204 yeni itfaiye aracı

Afet müdahale kapasitesi 50 yeni itfaiye istasyonuyla, 204 yeni itfaiye aracıyla, yangın söndürme helikopteriyle, yangın söndürme ve ambulans görevi yapacak deniz itfaiye araçlarıyla güçlendirilecek.

Afet farkındalık akademisi

Afet eğitim merkezi açarak gönüllü afet timlerinin sayısı artırılacak.

Timlerin ekipmanları sürekli olarak yenilenecek.

2 yeni acil durum hastanesi

İstanbul’un mevcut 2 acil durum hastanesine ek olarak biri Arnavutköy’de diğeri Pendik’te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesi yapılacak.

8 hasta yakını konaklama merkezi

Her iki yakaya dörder adet olmak üzere, afet zamanlarında acil müdahale ekiplerinin konaklayacağı, normal zamanlarda hasta yakınlarının faydalanacağı 8 hasta yakını konaklama merkezi kurulacak.

Deprem odaklı şehircilik dönüşümü: 5 yılda 650 bin yeni konut inşa edilecek

Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacak.

Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.

Yarısı bizden

Bu konutların 300 bini, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Kentsel dönüşüme 700 bin lira hibe ve kredi desteği

Başvurular 15 Nisan’da başlayacak.

Vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

100 bin lira kira yardımı

100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödenecek.

Ödeme, konutun bitiş tarihinde başlayacak ve bir yıl faizsiz sabit taksit, yani 5 bin 833 lira olacak.

Toplamda 10 yıl sürede ödenecek kredinin kalan kısmı ise yıllık TEFE bölü 2 oranında artış ile 9 yılda ödenecek.

Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut

650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek.

Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.

Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek

Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek.

Bunlar evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak. ‘Sosyalİstanbul’ konutlarından 39 ilçe faydalanacak.

Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. Evi, kentsel dönüşüme girenler başta olmak üzere ihtiyaç duyan vatandaşlara çok uygun bedellerle kiralanacak.

650 bin konutun tamamı yatay mimari

650 bin konutun tamamı zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde; yatay mimariyle tasarlanacak.

Geniş sosyal donatılarıyla, sürdürülebilir, dirençli, keyifle ve konforla, yeşil içinde yaşanabilir kentsel dönüşüm sağlanacak.

39 ilçede kentsel dönüşüm ofisi kurulacak

İstanbulluların dönüşüm kapsamında her türlü sorusunu hızla cevaplamak için; 39 ilçenin tamamına ‘Yaşanabilir İstanbul Dönüşüm Ofisleri’ kurulacak.

Bu ofisler aracılığıyla özellikle kadınlar ve gençler için yeni istihdam alanları oluşturulacak.