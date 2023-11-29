İstanbul'u fırtına vurdu! Vapur seferleri iptal edilince Marmaray ve metrobüse akın ettiler Megakent'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına devam ediyor. Deniz ulaşımını da engelleyen fırtına nedeniyle vapur kullanamayanlar, Marmaray ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.

DHA

İstanbullular güne şiddetli fırtınayla başladı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sabah saatlerine kadar devam etti.

İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşları mağdur etti.

Deniz ulaşımı iptal edildi

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Bu kapsamda ilk olarak gözler deniz ulaşımına çevrildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı, dün saat 17.50 itibarıyla deniz ulaşımına kapatıldı.

Seferler ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, “İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." denildi.

Marmaray ve metrobüse akın ettiler

Sabah saatlerinde vapur kullanamayan vatandaşlar, Marmaray ve metrobüslere yönelince duraklarda yoğunluk oluştu.

Uzun kuyrukların oluştuğu istasyonlarda vatandaşlar, fırtınada bir süre beklemek durumunda kaldı.

"Akşam burada bayağı bir dalga vardı"

Vapura binemediği için Marmaray'ı kullanan Ertuğrul Gümüş, "Hava muhalefeti nedeniyle Marmaray'ı tercih ettik mecburen. Bayağı bir rüzgar esiyor. Akşam burada bayağı bir dalga vardı. Genelde vapuru kullanıyorum. Bundan dolayı Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor. Eminönü'ne gidiyorum." dedi.

"Olmayınca Marmaray'ı kullanmak zorunda kaldık"

Marmaray'ı tercih eden diğer yolcu Kemal Çoban ise, "Marmaray bu dönemde bizim için veli nimet oldu. En rahat ulaşım şu anda bu. Biz denizi seviyoruz. Olmayınca Marmaray'ı kullanmak zorunda kaldık. Bayağı bir fırtına var. Bütün seferler iptal olmuş. Eminönü'ne gidiyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)