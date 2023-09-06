İstanbul'u sel vurdu! Ensonhaber felaketin boyutlarını görüntüledi İstanbul'da yaşanan selin vurduğu bölgeye ulaşan Ensonhaber ekibi, bölgede yaşanan felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Felaketi yaşayan esnaf, ihmalden ve müdahale yetersizliğinden şikayet etti.

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Türkiye kavurucu sıcaklıkların ardından sağanağa teslim oldu.

Şiddetli yağış İstanbul'da ise felakete neden oldu.

5 Eylül akşamı şiddetini artıran sağanak, özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oldu.

Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olan yağışlar bu ilçelerde sele ve su baskınlarına neden oldu.

3 kişi hayatını kaybetti

Rögarlara sığmayan sular cadde ve sokakları adeta bir nehire dönüştü.

Azgın sel sularına kapılan 2 kişi ve evinde mahsur kalan Gabon'lu bir genç olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Sel, Halkalı'daki gümrükte ve İkitelli'deki Mobilyasılar Sitesi'nde ise büyük çaplı maddi hasara neden oldu.

Suya kapılan araçlar, mağazaları basan sel suları... Yaşananlar milyarlarca lira zarara yol açtı.

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Ensonhaber sel felaketi bölgesinde

Ensonhaber.com ekibi de bölgedeydi.

Editörümüz Ahsen Kaya, Mobilyacılar Sitesi'nin son halini ve esnaf ile yaptığı röportajda yaşananları aktardı.

Mikrofonumuza konuşan esnaf, yaşanan felaketi anlatırken, ihmalden ve müdahale yetersizliğinden şikayet etti.

"İlk önce bize Tuzla Belediyesi'nden geldiler"

İBB'nin bölgeye resim çekmeye geldiğini söyleyen mağdur esnaflardan biri, "İSKİ, İtfaiye hiç kimse biz gelemiyoruz dediler. İlk önce bize Tuzla Belediyesi'nden geldiler. İBB şimdi yeni yeni geliyor. Geldiler resim çekildiler gittiler." diye konuştu.

Bir başka sel mağduru esnaf ise "Yapacak bir şey yoktu. Uzaktan seyrettik, giden sermayemize üzüldük." dedi.

Dükkan başı 5 milyon TL zarar

Büyük zarara uğradıklarını söyleyen bir mağdur ise şu şekilde konuştu:

08.30 gibi başladı. Akşam geldik caddeye giremedik. Sabaha karşı 03.30-04.00 gibi girebildik mağazaya. Her şey su içerisindeydi. Arka caddede, yan caddede hiçbir şey yok. Bizim caddede var. İSKİ problemi mi İBB mi bilmiyorum ama burada 10 milyon TL zararımız var.

Bir başka esnaf ise dükkan başı yaklaşık 5'er milyonluk zarar olduğunu, mobilyaların kullanılamaz hale geldiğini ve İBB ekiplerinin bölgeye saatler sonra ulaştığını söyledi.