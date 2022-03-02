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    İstanbul'u Yunanistan'a ait gösteren ABD'li kanal, özür diledi

    Fahrettin Altun'un uyarı mektubu üzerine, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD'li CBS News kanalının yönetimi, özür dileyerek, böyle bir hatanın tekrarlanmayacağını belirtti.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 11:59
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    İstanbul'u Yunanistan'a ait gösteren ABD'li kanal, özür diledi

    Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi harita üzerinden gösteren ABD kanalı CBS News, İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak işaretledi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine dair haberinde, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine uyarı mektubu gönderdi.

    Başkan Altun, bu yanlışın ivedi düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi.

    ABD'Lİ KANAL ÖZÜR DİLEDİ

    Bunun üzerine kanal yönetiminden özür yazısı geldi. CBS News kanal yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haberde gösterilen haritadaki Türkiye ve İstanbul'a ilişkin yanlış nedeniyle özür diledi.

    İstanbul u Yunanistan a ait gösteren ABD li kanal, özür diledi #1

    "ÖZÜR DİLEME İMKANI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

    Kanal yönetiminin özür yazısında, "İstanbul'u Türkiye'nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim." denildi.


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