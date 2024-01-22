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Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin havasına girdi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken, CHP'den Ekrem İmamoğlu'yla devam kararı çıktı.
Ensonhaber ekipleri, İstanbul'da seçmenin nabzını tutuyor.
Farklı meydanlarda seçmenlerin hangi adaya, neden oy vereceğini öğreniyoruz.
Son röportajlarımızın adresi ise; Eminönü, Zeytinburnu ve Bakırköy oldu.
Vatandaşlara yönelttiğimiz "Seçimlerde oy tercihiniz hangi adaydan yana olacak?" sorusuna aldığımız cevaplar sizlerle...
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