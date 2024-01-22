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İstanbul'un 3 noktasında vatandaşlara sorduk: Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu?

İstanbul'un 3 noktasında vatandaşlara sorduk: Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu? Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken gözler İstanbul'da. Ensonhaber ekipleri, İstanbul'un en önemli meydanlarında seçmenlerin kime oy vereceğini öğrendi. Yeni video anket, YouTube kanalımızda yayına girdi!