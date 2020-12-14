Euro
9.6171
1.2%
Dolar
7.9137
0.91%
Altın
464.83
0.22%
Borsa
1.388
1.26%
Bitcoin
150.837
0.16%
EXEN Coin
10.76
1.12%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    İstanbul'un 3 yeni metrosu için geri sayım

    İstanbul'un 3 yeni metrosu için geri sayım

    Kadıköy metrosunun Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni hattın 2021'in sonunda hizmete açılacağı öğrenildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.12.2020 - 12:11
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 12:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na uzayacak metro hattıyla ilgili bilgi verdi.

    7,4 KİLOMETRELİK YENİ HAT

    Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılının sonunda Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyla gidileceğini bildirdi.

    Karaismailoğlu, "Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı’nı 7,4 kilometre uzunluktaki hatla Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2021 yılı sonunda bağlayacağız." dedi.

    KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN 46 DAKİKA

    Metro hattının tamamlanmasıyla birlikte, Kadıköy'den metroya binen bir kişi, 46 dakika içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşacak.

    İstanbul un 3 yeni metrosu için geri sayım #1

    KİRAZLI-BAŞAKŞEHİR HATTININ BAKIRKÖY SAHİL İLE BAĞLANTISI

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Mevcut Kirazlı - Başakşehir Hattının doğrudan Bakırköy sahil ile bağlantısının yapılmasını sağlayacak metro projesini Eylül 2022’de hizmete alacağız.

    İstanbul un 3 yeni metrosu için geri sayım #2

    BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSU

    Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine ulaşmak için ihtiyaç olan yolları, yapması gerekenler yapmadığı için, 1 ay gibi kısa bir sürede biz yaptık. Yolu yapmayanlar metrosunu da yapmadı. Onu da biz yapıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine hizmet edecek Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da aynı hızla 18 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Hastane, yol yapmak, metro yapmak herkese nasip olmaz."

    İstanbul un 3 yeni metrosu için geri sayım #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir