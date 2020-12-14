İstanbul'un 3 yeni metrosu için geri sayım

Kadıköy metrosunun Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni hattın 2021'in sonunda hizmete açılacağı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na uzayacak metro hattıyla ilgili bilgi verdi.

7,4 KİLOMETRELİK YENİ HAT

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılının sonunda Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyla gidileceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, "Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı’nı 7,4 kilometre uzunluktaki hatla Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2021 yılı sonunda bağlayacağız." dedi.

KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN 46 DAKİKA

Metro hattının tamamlanmasıyla birlikte, Kadıköy'den metroya binen bir kişi, 46 dakika içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşacak.

KİRAZLI-BAŞAKŞEHİR HATTININ BAKIRKÖY SAHİL İLE BAĞLANTISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Mevcut Kirazlı - Başakşehir Hattının doğrudan Bakırköy sahil ile bağlantısının yapılmasını sağlayacak metro projesini Eylül 2022’de hizmete alacağız.





BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSU

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine ulaşmak için ihtiyaç olan yolları, yapması gerekenler yapmadığı için, 1 ay gibi kısa bir sürede biz yaptık. Yolu yapmayanlar metrosunu da yapmadı. Onu da biz yapıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine hizmet edecek Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da aynı hızla 18 ay gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Hastane, yol yapmak, metro yapmak herkese nasip olmaz."