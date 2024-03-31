İstanbul'un 39 ilçesinde son durum! Yarışı hangi parti önde götürüyor..

İstanbul, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti.
Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi.
39 ilçede son durum
Oy sayımı sürerken İstanbul'un 39 ilçesinde son durum merak konusu oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'un 39 ilçesinin 25'inde CHP yarışı önde götürürken 14 ilçesinde ise AK Parti seçimi önde götürüyor.
CHP'nin önde olduğu ilçeler
CHP'nin İstanbul'da önde olduğu 25 ilçe şu şekilde:
Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla
AK Parti'nin önde olduğu ilçeler
AK Parti'nin İstanbul'da önde olduğu 14 ilçe şu şekilde:
Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu
11 ilçe CHP'ye geçti
2019 yerel seçimlerinde CHP’nin kazanamadığı ancak bu seçimde kazanılan ilçeler Sancaktepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Bahçelievler, Silivri, Şile, Eyüpsultan, Çatalca, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Tuzla.
Bu sekiz ilçede CHP yarışı önde götürüyor.
Bununla birlikte 2019 seçimlerinde CHP’nin aldığı ilçeler ise şunlardı:
Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Şişli.
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