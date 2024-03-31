İstanbul'un 39 ilçesinde son durum! Yarışı hangi parti önde götürüyor.. 31 Mart seçimlerinde sandıkların açılmaya başlamasıyla İstanbul’da ilçe sonuçları da belli olmaya başladı. Rakamlara göre, 39 ilçenin 25'inde CHP önde olurken 14 ilçede ise AK Parti yarışı önde götürüyor.

ensonhaber.com

İstanbul, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi.

39 ilçede son durum

Oy sayımı sürerken İstanbul'un 39 ilçesinde son durum merak konusu oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'un 39 ilçesinin 25'inde CHP yarışı önde götürürken 14 ilçesinde ise AK Parti seçimi önde götürüyor.

CHP'nin önde olduğu ilçeler

CHP'nin İstanbul'da önde olduğu 25 ilçe şu şekilde:

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla

AK Parti'nin önde olduğu ilçeler

AK Parti'nin İstanbul'da önde olduğu 14 ilçe şu şekilde:

Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

11 ilçe CHP'ye geçti

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin kazanamadığı ancak bu seçimde kazanılan ilçeler Sancaktepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Bahçelievler, Silivri, Şile, Eyüpsultan, Çatalca, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Tuzla.

Bu sekiz ilçede CHP yarışı önde götürüyor.

Bununla birlikte 2019 seçimlerinde CHP’nin aldığı ilçeler ise şunlardı: