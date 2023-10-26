İstanbul'un barajları korkutuyor! Su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü Kurak günler geçiren İstanbul'da, barajlardaki su oranı düşerken Mimar Sinan'ın ustalık eseri Mağlova Kemeri de ortaya çıkmaya başladı.

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İHA

Türkiye, rekorların kırıldığı bir yaz mevsimini geride bıraktı.

Yağışsız geçen ayların ardından sonbahara girilmesiyle gözler Meteoroloji'ye çevrildi.

Ancak beklenen yağmur uyarısı henüz gelmedi.

Kurak sonbahar

İstanbul'da sonbahar mevsimi de kurak geçmeye başladı.

Yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor.

Yüzde 20'nin altına indi

Barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 19,89 oldu. Bu oran son 10 yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

Mağlova Kemeri ortaya çıktı

Öte yandan İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 21,73 oldu.

Suların çekildiği yerler ise drone ile görüntülendi.

Barajda yer alan Mağlova Kemeri de, suların çekilmesiyle iyice ortaya çıktı.

Eskiden suların arasında yer alan kemer, Mimar Sinan’ın ustalık eserleri arasında yer alıyor.

Usta mimarın başyapıtı

Temiz su sorununun başyapıtlarından biri olan eseri yakından inceleyelim…

Kanuni Sultan Süleyman döneminde artan su ihtiyacı, Mimar Sinan’ı harekete geçirdi.

Böylelikle bu ihtiyacı karşılamak adına su kemerleri inşa edilmeye başlandı.

Bunlardan biri olan Mağlova Kemeri, bugün hem kullanılmaya devam ediyor hem de tarih ve mimari açıdan yoğun ilgi görerek ziyaret ediliyor.

Diğer adıyla Muallak Kemer olarak da bilinen eser, aktif olarak İstanbul’a temiz su taşımayı sürdürüyor.

Büyük bir fay hattının üzerine kurulan kemer, 1554 yılında yapılmaya başlandı, 1562 yılında ise tamamlandı.

İkinci kez inşa edildi

Bu süreçte zarar gördüğü dönemler de oldu.

1563 yılında yaşanan kasırgada tamamen yıkılan kemer, Mimar Sinan tarafından yeni baştan inşa edildi.

Bu kapsamda akıntılara ve depremlere karşı dirençli hale getirildi.

Eserdeki alt katlar su baskınlarındaki su şiddetini engellerken, üst katlardaki gözler ise fırtınalara karşı rüzgarın şiddetini hafifletiyor.

Bu özellikler de Mimar Sinan’ı bir kez daha tarihin en büyük mimarlarından biri yapıyor.

Ziyaretçi akınına uğruyor

Yaklaşık 460 yıl önce inşa edilen kemer, 255 metre uzunluğu ve 38 metre yüksekliği ile oldukça etkileyici bir görünüme sahip.

Yaya ulaşımının olmaması nedeniyle gizli kalmış olan Mağlova Su Kemeri, ziyaretçilere açılan Kemerburgaz Kent Ormanı’yla birlikte yerli ve yabancı turistler için çok önemli bir çekim alanı oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)