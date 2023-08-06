İstanbul'un barajlarında son durum İstanbul'un suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranı kuraklık nedeniyle büyük ölçüde düştü. İSKİ verilerine göre bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye, '‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıklarıyla mücadele ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, barajları da vurdu. Aşırı sıcaklar, kuraklık sinyalleri vermeye başladı. Doluluk oranı yüzde 36 Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise 6 Ağustos itibariyle yüzde 36.21 olarak ölçüldü. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 65.29, 2021 yılında 66.14, 2020 yılında 56.04, 2019 yılında 67.08. 2018 yılında 71.8, 2017 yılında 69.78, 2016 yılında 60.75, 2018 yılında 76.93 olarak kayıtlara geçmişti. Son 9 yılın en düşük seviyesi Kent genelinde bulunan barajların drone ile havadan çekilen görüntülerin de barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ verilerine mega kentteki barajların doluluk oranlarının son 9 yıla oranla en düşük seviyesinde olduğu belirtildi. Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle: Alibey Barajı yüzde 17.34



Büyükçekmece Barajı yüzde 16.37



Darlık Barajı yüzde 51.35



Istrancalar Barajı yüzde 34.02



Kazandere Barajı yüzde 7.66



Elmalı Barajı yüzde 25.95



Ömerli Barajı yüzde 68.8



Pabuçdere Barajı yüzde 4.26



Sazlıdere Barajı yüzde 19.62



Terkos Barajı yüzde 22.26