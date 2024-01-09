İstanbul'un barajlarında son durum! Su seviyesi yükseliyor... Yoğun yağmur yağışının ardından barajlardaki doluluk oranında artış yaşanmaya başladı. Genel doluluk oranı yüzde 53,63'e yükseldi.

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Yurt genelinde kış mevsimi etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Sert soğuklar sağanak yağmurla birleşti.

İstanbul'da da bir süredir etkili olan fırtına ve yağmur kenti olumsuz etkiledi. Öte yandan bu sabah saatlerinden itibaren de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken yağışlar barajlara ise can suyu oldu.

Kurak geçen yaz ve sonbahar mevsiminin ardından barajlar sinyal vermeye başlamıştı.

Şimdi ise yağışlar, su seviyesini yükseltti.

Genel doluluk yüzde 53,63

Hafta boyunca sert soğuk ve karla karışık yağmurun beklendiği Megakent'te gözler, barajlardaki doluluk oranına çevrildi.

İSKİ tarafından açıklanan son baraj doluluk oranlarına göre genel doluluk yüzde 53,63 olarak ölçüldü.

İşte barajlardaki doluluk oranı:

- Ömerli Barajı 69,82

- Darlık Barajı 64

- Elmalı Barajı 84,42

- Terkos Barajı 44,29

- Alibey Barajı 60,96

- Büyükçekmece Barajı 44,33

- Sazlıdere Barajı 35,98

- Istrancalar Barajı 43,66

- Kazandere Barajı 40,05

- Pabuçdere Barajı 24,41