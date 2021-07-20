Euro
10.0914
-0.48%
Dolar
8.5591
-0.32%
Altın
499.56
-0.17%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
259.629
-4.90%
EXEN Coin
23.49
-2.65%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    İstanbul'un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu

    Çamlıca ve Fatih camilerinde bayram namazını eda etmek için bir araya gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
    • İHA
    • 20.07.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu

    Kurban Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlanıyor.

    Bayram namazı için binlerce vatandaş, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ne akın etti.

    ÇAMLICA'DA BAYRAM NAMAZI

    Bayram namazı için günün ilk ışıklarıyla birlikte Çamlıca Camisi'ne akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını gözeterek ibadetlerini gerçekleştirdi.

    Ayrıca cami girişine vatandaşların vücut ateşlerini ölçen kamera da yerleştirildi.

    Çamlıca Camiİ’nde bayram namazı ViDEO

    İstanbul un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu #1

    FATİH CAMİİ

    Bayram sabahında Fatih Camii'nde de benzer manzaralar yaşandı. Cami avlusuna taşan bayram namazı yoğunluğu havadan ile görüntülendi.

    Cami içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Fatih Camii’ne gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini neredeyse tamamen doldurdu.

    Fatih Camii’nde bayram namazı coşkusu ViDEO

    İstanbul un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu #2

    İstanbul un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu #3

    İstanbul un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu #4

    İstanbul un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu #5

    İstanbul un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu #6

    İstanbul un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu #7

    İstanbul un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu #8

    İstanbul un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir