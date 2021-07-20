İstanbul'un camilerinde Kurban Bayramı coşkusu

Çamlıca ve Fatih camilerinde bayram namazını eda etmek için bir araya gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlanıyor.

Bayram namazı için binlerce vatandaş, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ne akın etti.

ÇAMLICA'DA BAYRAM NAMAZI

Bayram namazı için günün ilk ışıklarıyla birlikte Çamlıca Camisi'ne akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını gözeterek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Ayrıca cami girişine vatandaşların vücut ateşlerini ölçen kamera da yerleştirildi.

Çamlıca Camiİ’nde bayram namazı ViDEO

FATİH CAMİİ

Bayram sabahında Fatih Camii'nde de benzer manzaralar yaşandı. Cami avlusuna taşan bayram namazı yoğunluğu havadan ile görüntülendi.

Cami içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Fatih Camii’ne gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini neredeyse tamamen doldurdu.

Fatih Camii’nde bayram namazı coşkusu ViDEO