İstanbul'un çözülmeyen sorunu: Metrobüs arızası! Bu kez de tekerleklerinden duman çıktı... Esenyurt’ta, tekerleklerinden dumanlar çıkarak arızalanan metrobüsteki yolucular tahliye edildi. Durakta, bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

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AA

Megakent İstanbul'un bir kanayan yarası da toplu ulaşım...

İstanbullular her yeni günde metro arızaları veya metrobüs, otobüs kazaları ile mücadele veriyor.

Vatandaşlar işe ve okula geç kalırken, kentin ulaşım arızalarına hala bir çözüm üretilemedi.

Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi, dillere 'arızalarla' pelesenk oldu.

Metrobüs arızasına bir örnek daha geldi...

Adres bu kez Esenyurt.

Tekerleklerden yuman çıktı

Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüsün, Haramidere durağına geldiği sırada tekerleklerinden dumanlar yükseldi.

Durakta yolcuları tahliye edilen metrobüs, arızalandığı anlaşılınca durağın yakınında bulunan boş alana alındı.

Vatandaşlar durağa doluştu

Durakta, bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

Bu sırada durağa yeni giriş yapan başka bir metrobüsün tekerleklerinden de dumanlar yükseldiği görüldü.

Duraktan yolcu alan bu metrobüs ise seferine devam etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)