Murat Kurum açıkladı: İstanbul’a "Siztem" geliyor Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul çözümlerine hangi anlayış ile yaklaşacaklarını ve planlarını detaylandırdı.

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ensonhaber.com

Siyasi gündemin odak noktası yerel seçimlere tam olarak 65 gün kaldı.

Arena günler geçtikçe daha da hararetlenirken, adaylar ve partiler de çalışmalarını yürütüyor.

İstanbul'un kangren haline gelen sorunlarına çözüm arayışı bağlamında ise oklar, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum'u gösteriyor.

Bakanlığı dönemindeki çalışmaları ile vatandaşın kalbini kazanan Murat Kurum, dün yol haritasını açıkladı.

Murat Kurum İstanbul'a çözüm getiriyor

Trafikten kentsel dönüşüme, gençlerin refahından emeklilere kadar her detayı titizlikle detaylandıran Kurum, "Siztem İstanbul" projesini tanıttı.

Murat Kurum, Megakent İstanbul'un 5 yıldır çözülemeyen sorunlarını için birer birer çözüm arayışı içerisinde.

İBB adayı Kurum, sosyal medya hesabından bu kapsamda bir paylaşımda daha bulundu.

İstanbul'u dünyanın en yaşanabilir kentlerinden birine dönüştürmek isteyen Kurum, bunun nasıl yapılacağını bir video ile anlattı.

O videoda şu cümleler kullanıldı;

Değerli İstanbullular, şuna inanın ki İstanbul'u dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri yapmak mümkün. Bugün bunu nasıl başarabileceğimizi size anlatmak istiyorum.

İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Sorunlar da bu denli büyük. Deprem riskinin getirdiği belirsizlik ve kaygı, trafikte yaşanan kaos ve stres ve daha pek çok problem, İstanbul'u dengesiz ve karmaşık bir şehir haline getiriyor.

"Odağında sizin olduğunuz bir sistem kuracağız"

Şimdi size İstanbul'daki neredeyse her biri afet sayılabilecek tüm bu sorunları çözecek bir sistemden bahsetmek istiyorum. Biz ona Siztem İstanbul diyoruz. Altını çizerek söylüyorum sistem değil, "Siztem". Çünkü Siztem İstanbul ile odağında siz olduğunuz bir sistem kuracağız.

Siztem İstanbul, hepimizin bugünü ve geleceği için risksiz, çilesiz, trafiksiz, endişesiz, stressiz ve eşsiz bir İstanbul için geliştirildi. Siztem İstanbul, yaşadığımız şehri huzurun arttığı bir şehre dönüştürecek.

"Sorunlara 5 yılda çözüm bulabildiler mi düşünelim"