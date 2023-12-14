İstanbul'un en büyük projesi Marmaray için hazırladığımız bilgi yarışmasını halka sunduk Asya ve Avrupa kıtasını Boğaz'ın altından geçerek birbirine bağlayan ve Megakent'in ulaşım krizini büyük ölçüde azaltan Marmaray hakkında bilgi yarışması hazırlayarak vatandaşa mikrofon uzattık.

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Özel Haber

İstanbul’un en büyük projelerinden biri hiç şüphesiz ki Marmaray.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaptırılan ve işletmeciliğini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlendiği Marmaray, Megakent’in ulaşım krizini büyük ölçüde azaltıyor.

Asya ve Avrupa kıtasını İstanbul Boğazı’nın altından geçerek birbirine bağlayan Marmaray’ı halka sormak için sokağa indik.

10 yıldır İstanbulluya hizmet veren Marmaray hakkında hazırladığımız bilgi yarışmasını vatandaşların bilgisine sunduk.

Sirkeci Marmaray İstasyonu’nda gerçekleştirdiğimiz bilgi yarışmasında, büyükten küçüğe her kesime mikrofonu uzattık.

Yarışmamız sırasında "Marmaray'ı kim yaptırdı?" sorusunu yönelttiğimiz bir vatandaş, "Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını vererek "Ecevit bu memlekete ne yapmış?" diye ekledi.

İşte sorularımızdan birkaçı;

Marmaray'ı kim yaptırdı?

A) Bülent Ecevit B)Süleyman Demirel C) Recep Tayyip Erdoğan

Marmaray kaç yılında açıldı?

A) 2019 B) 2013 C)2005

Marmaray'ın kaç durağı bulunuyor?

A)43 B)18 C)25

Marmaray 10 yılda kaç yolcu taşımıştır?

A) 2 milyon B)750 milyon C)1 milyar