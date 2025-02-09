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Haber Merkezi

İstanbul son 6 yılda tarihinde yaşamadığı kadar sorunu bir arada yaşadı.

Son dönemde ise sorunlardan öne çıkanı su...

Megakentte su, hem kalite hem de fiyatıyla tartışma konusu.

SUYA DEFALARCA ZAM GELDİ

Uzun süreli AK Parti hizmet döneminden sonra, 2019'da yönetime gelen CHP ile birlikte suya defalarca zam yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu suya yüzde 37,92 TL'lik zam yaparak seçim vaatlerinden biri olan 'ucuz su' vaadini boşa çıkardı.

İmamoğlu 5 yılda 10'uncu zammı yaparak toplamda yüzde 948 oranında suda fiyat artışına gitti.

FATİH'TE MUSLUKLARDAN AKAN BULANIK SU

Fatih'te musluklardan bulanık renkte çamurlu su aktığı ortaya çıktı.

İlçede ikamet eden vatandaşların musluktan doldurdukları bulanık suyun görüntüleri dolaşıma girdi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası İSKİ'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

"BEN MUSLUKTAN İÇİYORUM"

Zamlar art arda gelirken suyun kalitesi ise tartışma konusu.

Geçmiş dönemde İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul'un suyunun içilebilir olduğunu iddia etmişti.

Başa, açıklamalarında "İstanbul'un suyu içilebilir. Ben içiyorum." ifadelerini kullandı.