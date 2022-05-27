İstanbul'un fethi ne zaman, bu sene kaçıncı yılı 2022?

İstanbul'un fethi ne zaman, bu sene kaçıncı yılı 2022?

Tarihin akışını değiştiren, çağ açıp kapatan, Peygamber Efendimizin müjdelediği İstanbul'un fethi ne zaman sorusu gündemde yer alıyor. Peki İstanbul ne zaman fethedildi, bu sene kaçıncı yıl dönümü?

Konstantinapolis adıyla Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına olan İstanbul, 29 Mayıs 1453 tarihinde, Sultan II. Mehmed tarafından fethedildi.

Henüz 21 yaşında olan Fatih adını alan Sultan Mehmet, Peygamberimizin müjdelediği komutan olma şerefine nail oldu.

53 günlük kuşatmanın ardından Osmanlı topraklarına geçen İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ açıldı.

İstanbul'un fethi bu yıl da coşku ve zaferle kutlanacak. İstanbul'un fethedilişi ne zaman oldu sorusu gündemde yerini aldı.

İstanbul kaç yılında, ne zaman fethedildi? Bu yıl İstanbul fethinin kaçıncı yılı? gibi sorular merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İstanbul'un fethi ne zaman?

İstanbul'un fethi, 29 Mayıs 1453'te Salı sabahında gerçekleşti.

2022 İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı?

2022 yılında İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanıyor.