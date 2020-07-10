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İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti böyle görüntülendi

İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti böyle görüntülendi

Şişhane Meydanı'nda müşteri kavgası veren bir taksici, yolu kapattığı için uyarıldı. Küfür ve hakaretlerle karşılık veren taksici, "Bunu da çek" diyerek çıkarttığı cinsel organını kameraya gösterdi.