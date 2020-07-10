Dolar
6.8657
0.067%
Euro
7.7542
0.0645%
Altın
1806.52
0.1713%
Borsa
114225.01
-1.3546%
G. Altın
398.786
0.211%
Bitcoin
63039.28
-1.0106%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti böyle görüntülendi

    Şişhane Meydanı'nda müşteri kavgası veren bir taksici, yolu kapattığı için uyarıldı. Küfür ve hakaretlerle karşılık veren taksici, "Bunu da çek" diyerek çıkarttığı cinsel organını kameraya gösterdi.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 12:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti böyle görüntülendi

    İstanbul'da dün gece saatlerinde Beyoğlu Şişhane Sadi Konuralp Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Galata’da işletmecilik yapan Erdem E, işyerini kapattıktan sonra 3 çalışanıyla birlikte otomobiline binerek eve gitmek üzere yola koyuldu.

    İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını gördü. Yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya bastı.

    KÜFÜRLER EDİP CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

    Bunun üzerine duruma sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü, işletmeci Erdem E’ye küfür ve hakaretler etmeye başladı. Bir süre sonra kendisine saldırdığı iddia edilen taksicinin kontrolden çıktığını fark eden işletmeci, cep telefonuyla olanı biteni görüntülemeye başladı. Kayıt altına alındığını fark eden taksici ise, “Bunu da çek” diyerek cinsel organını çıkarttı. Taksicinin rezaleti cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti ViDEO

    TAKSİCİDEN AYRI AYRI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Olayın ardından meslektaşlarının araya girdiği taksici aracına binerek uzaklaştı. Yaşadıkları şokun ardından Erdem E. ve yanındaki iş yeri çalışanları emniyete giderek ayrı ayrı şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti böyle görüntülendi #1

    İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti böyle görüntülendi #2

    Görüş Bildir