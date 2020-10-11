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    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti

    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti

    İstanbul'da koronavirüs salgınına rağmen kapılarını açan bir gece kulübünde parti verildi. Dansözlü partide alkol alıp masaların üstüne çıkan gruplar sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 10:42
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    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.

    İSTANBUL'DA GECE HAYATI

    Alınan tedbirlere rağmen Şişli’de koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen açılan bir gece kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı.

    Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu.

    Dansözlü partide alkol alınıp masaların üstüne çıkarak iç içe dans edildiği o anlar kameralara yansıdı.

    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti #1

    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti ViDEO

    SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

    Partiye katılanlar alkolün de etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide çılgınca eğlenen grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını umursamadı.

    Partiye katılanlar “bu kadarına da pes” dedirten o görüntüleri kaydedip sosyal medyada da paylaştı.

    Polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçti.

    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti #2

    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti #3

    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti #4

    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti #5

    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti #6

    İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti #7

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