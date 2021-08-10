İstanbul'un içme suyuna kanalizasyon atıkları akıyor

Pendik halkı, Göçbeyli ve Ballıca köylerindeki ev ile ahır giderlerinin Ömerli Barajı'na bağlanan dereye aktığını, şikayetlere rağmen bölgede arıtma ve temizleme işleminin yapılmadığını söyledi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Göçbeyli ve Ballıca köylerindeki kanalizasyon atıklarının, Ömerli Barajı'na bağlanan dereye aktığı iddia edildi.

Yerel halkın iddiasına göre kanalizasyon giderleri, bölgede hiçbir arıtma ya da temizleme projesi olmadan direkt olarak dereye gönderiliyor.

KÖY SAKİNLERİ İSKİ'YE TEPKİLİ

Kanalizasyonun aktığı derede balık ölümlerinin yaşanırken, kanalizasyonun aktığı dereden Ömerli Barajı'na ise adeta zehir akıyor. Bölge sakinleri, kendileriyle iletişime geçilmesine rağmen duruma müdahale etmemeleri nedeniyle İSKİ’ye tepki gösterdi. Göçbeyli köyü sakinleri, konuyla ilgili İSKİ ile iletişime geçtiklerini, fakat kimsenin duruma müdahale etmemesi nedeniyle dereden Ömerli Barajı'na kanalizasyon atıklarının akmaya devam etiklerini belirtti.

ÇALIŞMALAR YARIDA BIRAKILDI

Öte yandan Ballıca köyünde, yaklaşık 2 yıl kadar önce bölgeye arıtma tesisi yapmak amacıyla çukur kazıldığı ve derenin o çukura bağlandığı, fakat çalışmalara devam edilmemesi nedeniyle dereye hala kanalizasyon atıklarının aktığı da öne sürüldü.

"KİMSE İLGİLENMİYOR"

Göçbeyli sakinlerinden Recep Şahin, “Burası Göçbeyli Deresi. Bu akan zehirle ilgili muhtarla birlikte yetkililere haber verdik. İSKİ'den bir yetkili geldi. Dedim ki 'Burada bu sorun var, en büyük sorunu da ben yaşıyorum ve İstanbul’a akıyor' O da 'Bu senin sorunun değil, bu suyu İstanbul'a içiremeyiz' dedi. Bir yıl oldu ama bir daha ne arayan soran var ne gelen var, kimse ilgilenmiyor. Buraya tüm bu köyün ve yapılan çiftliklerin pislikleri, bütün giderler Göçbeyli Deresi'nden Ömerli Barajı'na bağlanıyor. Hiçbir şekilde arıtma yok, direkt gidiyor. En ufak müdahale yok direkt Göçbeyli Deresi'ne gidiyor. Kimse gelip gitmiyor bizle ilgilenmiyor. Mağduruz sorunumuz bu.” dedi.

Göçbeyli ve Ballıca'nın kanalizasyon atığı, foseptik yerine Ömerli Barajı'na akıyor

"TÜM İSTANBUL ZEHİR İÇİYOR"

Duruma tepki gösteren Göçbeyli sakini Yahya Güzelbey, “Arkamda görmüş olduğunuz dereye su değil, zehir akıyor. Tüm İstanbul halkı zehir içiyor.” diye konuştu.

"HEPİMİZ BU KİRLİ SUYU KULLANIR HALE GELDİK"

Ballıca’da ikamet eden Aysel Altınkum ise “Ballıca köyünde ikamet etmekteyim, aynı zamanda burada esnaflık yapıyoruz. İki yıl önce köyümüzün altyapı çalışmalarına başlanmış olup, altyapı çalışmaları tamamlanmıştır ve kanalizasyonlarımız şurada açılmış olan ve arıtma tesisi yapılacağı söylenen çukura bağlanmıştır. Burada evimizin kanalizasyonlarının aktığı çukura herhangi bir arıtma tesisi yapılmadığı gibi buradaki köy kanalizasyonu bu dereye akıtılmaktadır. Derenin bağlantısı hepimizin kullanmış olduğu Ömerli Barajı'dır. Ömerli Barajı'na şu an kirli su karışmakta ve hepimiz bu kirli suyu kullanmaktayız. İSKİ yönetimi bununla ilgili hiçbir şey yapmamaktadır. Biz iki senedir köylü olarak ve muhtarlık olarak defalarca kendilerine şikayette bulunmamıza rağmen defalarca arıtma tesisinin tamamlanmasını söylememize rağmen herhangi hiçbir dönüş olmamıştır ve çalışmaya hiçbir şekilde başlanmamıştır.” dedi.