Türkiye kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya...
Bu kapsamda önlemler alınıyor, halk tasarruf konusunda bilinçlendiriliyor.
İstanbul’un suyunun sigortası olan ve Düzce'de bulunan Melen Çayı, Ömerli Barajı’nı beslemeye devam ediyor.
Ancak sürekli artış gösteren su ihtiyacını karşılayabilmek için hayati önem taşıyan Melen ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı.
KANALİZASYON SUYU KARIŞIYOR
İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yüzde 36'sını karşılayan Melen'e kanalizasyon suyu karışıyor..
Özellikle Konuralp, Kaynaşlı ve Cumayeri bölgelerimizde kanalizasyon suları arıtmaya bağlanmadan direkt Melen'e karışıyor.
İSKİ ARITMA SİSTEMİ BAĞLAMADI
Bu durumun nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ.
Bölgede yapması gereken arıtma sistemlerini bağlamaması nedeniyle Melen ve Melen'e bağlanan derelere lağım suyu karışıyor.
LAĞIM SUYUNUN MELEN'E KARIŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Melen Çayı'na kanalizasyon suyunun karıştığı anları ise Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerle durumu kanıtlayan Özlü, şunları söyledi:
İstanbul'un içme suyuna lağım suyu karışıyor. İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 36'sı Düzce'den karşılanıyor.
İBB ve İSKİ'nin Düzce'ye yapması gereken yatırımlar var. İSKİ'nin Düzce'ye yaptığı yatırımları tamamlayamadıklarını söyledim. Düzce'de arıtmaya bağlanmadı için bazı bölgelerin kanalizasyon ve lağım suları maalesef Melen Deresi'ne akıyor.
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