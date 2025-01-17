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Haber Merkezi

Türkiye kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya...

Bu kapsamda önlemler alınıyor, halk tasarruf konusunda bilinçlendiriliyor.

İstanbul’un suyunun sigortası olan ve Düzce'de bulunan Melen Çayı, Ömerli Barajı’nı beslemeye devam ediyor.

Ancak sürekli artış gösteren su ihtiyacını karşılayabilmek için hayati önem taşıyan Melen ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

KANALİZASYON SUYU KARIŞIYOR

İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yüzde 36'sını karşılayan Melen'e kanalizasyon suyu karışıyor..

Özellikle Konuralp, Kaynaşlı ve Cumayeri bölgelerimizde kanalizasyon suları arıtmaya bağlanmadan direkt Melen'e karışıyor.

İSKİ ARITMA SİSTEMİ BAĞLAMADI

Bu durumun nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ.

Bölgede yapması gereken arıtma sistemlerini bağlamaması nedeniyle Melen ve Melen'e bağlanan derelere lağım suyu karışıyor.

LAĞIM SUYUNUN MELEN'E KARIŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Melen Çayı'na kanalizasyon suyunun karıştığı anları ise Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerle durumu kanıtlayan Özlü, şunları söyledi: