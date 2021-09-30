İstanbul'un ilçe ilçe kira fiyatları

Son zamanlarda artan kira fiyatlarını gayrimenkul danışmanları konut yetersizliğine bağlarken, kent genelinde bin 600 liradan aşağı kira bulunmaması dikkat çekti.

Meliha Balaman/ meliha.balaman@ensonhaber.com

2021 yılı öncesinde kiraya giren kişi şu anda ev sahibine 2 bin 200 lira verirken, çıkması halinde ev sahipleri yeni girecek kiracıdan 3 bin 500 lira istiyor.

Son aylarda neredeyse yüzde yüz artan bu gibi kira ücretlerinin dikkat çekmesiyle birlikte 39 ilçedeki ortalama kira fiyatları da merak konusu oldu.

İl bazında bir artışın görüldüğü kiralara yönelik açıklama yapan gayrimenkul danışmanlarından bazıları bu durumun son bir yılda gerçekleştiğini belirtirken, bazıları da son 6 ya da 3 ayda bu kira artışlarının meydana geldiğini aktardı.

KİRALAR ÇOĞU İLÇEDE YÜZDE 100 ARTTI

Enflasyon oranına göre her yıl yüzde 18’lik bir kira artışının makul olmasının yanında bu yıl meydana gelen yüzde 100’lük ve yüzde 50’lik kira zamları, kiralık dairelerin de karaborsaya düşmesine neden oldu.

DANIŞMANLAR, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DURMASINA BAĞLIYOR

Gayrimenkul danışmanlarının yeni inşaat yapılmamasına bağladığı daire açığı, kiralık daire bulmayı da zorlaştırdı.

Gayrimenkul Danışmanı Duran Özdemir, kiralık dairelerin boşalmadan tanıdıklar ve referanslar aracılığıyla kiralandığını aktararak, konut yetersizliğine vurgu yaptı. Yine aynı yorumda bulunan Gayrimenkul Danışmanı Alpaslan Efe de, yeni dairelerin yapılmaması halinde kiralık daire sorununun devam edeceğini söyledi.

2019 yılının Haziran ayında bir site içinde bulunan bahçe dubleksi 6 bin 750 liraya kiraya veridklerini belirten Gayrimenkul Danışmanı Habip Terk, aynı dairenin 2021 yılının Haziran ayında 25 bin liraya kiraya verildiğini söyleyerek kiraların 3 katı arttığına dikkat çekti.

“KİRALIK DAİRE SAYISI GEÇEN YIL 153’TÜ, BU YIL 5”

Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacının 700 bin olduğunu aktaran Terk, pandemiden bu yana inşaat sektöründe durulmalar olduğunu da aktararak, “Yeni inşaat yapılmıyor. İnşaat maaliyeti artınca daire stokları da sıfırlandı. Sektörde olmayan, genellikle zincir market gibi işlerle ilgilenen bir yandan da inşaatla uğraşan kişiler, sektörden çekildi. Abdurrahmangazi Mahallesi’nde 2020’nin Ağustos ayında 153 kiralık daire varken, 2021’in Ağustos’unda bu sayı 5’e düştü.” ifadelerini kullandı.

39 İLÇEDE KİRA ORTALAMALARI

1- Adalar

Daha çok yazları nüfusu çoğalan ilçelerden biri olan Adalar’da sezonluk kiralamalar daha sık görülse de Adada yaşamak isteyenler için en ucuz kiralar 4 bin lira ile Kınalıada’da bulunuyor. Büyükada ve Heybeliada’da kiralar 5 bin liradan başlarken, dairenin veya köşkün konumuna, büyüklüğüne göre kira oranı ortalama olarak 15 bin lira civarında.

2- Arnavutköy

Arnavutköy’de en düşük kira fiyatından 1+1, 75 metrekarelik bir dairenin aylık fiyatı bin 300 liradan başlıyor.

2+1 90 metrekarelik bir daireyi bin 700 liradan kiralayabileceğiniz ilçede, konutun lüks olma durumuna göre kiralar ortalama 15 bin lira civarında seyrediyor.

3- Ataşehir

Mahallelerine göre fiyatları oldukça fark eden ilçelerden biri olan Ataşehir’de üniversitelere yakın bölgelerde kira fiyatları oldukça yüksek.

Üniversite çevresindeki mahallelerde kiralar en düşük 2 bin 500 lirayken, lüks veya proje, site bölgelerinde kiralar 7 bin liradan başlayarak 50 bine kadar çıkabiliyor.

4- Avcılar

Orta gelirli bir ailenin tercih edebileceği eski bir binada ev bakıldığında 2 bin lira civarında kiralık daire bulmanın mümkün olduğu Avcılar’da yapılan proje konutlarında, kiralar 16 bin liraya kadar çıkıyor.

5- Bağcılar

Bölgede hizmet veren Gayrimenkul Danışmanı Orhan Ayyıldız, karaborsa konumunda olduğu kiralık dairelerin bulunmasının çok zor olduğu bir dönemde bulunulduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl bin 500 liradan kiraya verilen ortalama bir dairenin bu yıl 2 bin 500 liradan aşağı bulunamadığı Bağcılar’da lüks dairelerin bulunduğu Halkalı’da kiralık daireler 10 bine kadar yükseliyor.

Zor bulunan dairelere dikkat çeken Ayyıldız, daire eksiklikleri nedeniyle ellerinde 150 kiralık daire bulunması halinde aynı hafta 150’sinin de her ihtimalde kiralanabileceğini belirtiyor.

6- Bahçelievler

Son 6 ayda kiraların yüzde 100 arttığı ilçelerden biri olan Bahçelievler’de de kiralık daireler ‘karaborsa’ olarak nitelendiriliyor.

Daha düşük gelirli kişilerin tercih ettiği Yenibosna’da bin 200 liradan başlayan kiralar, Merkez bölgesi, E-5’e yakın alanlarda 3 binden başlayarak yükseliyor.

7- Bakırköy

Yine kiraların yüzde 100 arttığı belirtilen ilçelerden biri olan Bakırköy’de en düşük kiralar Yenimahalle civarındaki bahçe katı evlerde 2 bin lira civarındayken, Zuhuratbaba gibi lüks evlerin olduğu semtlerde en uygun kiralar 7 bin liradan başlıyor.

Kira durumu dublex ve site içi evlerde 10 bin ile 12 bin lira arasında değişkenlik göstererek başlıyor.

8- Başakşehir

Başakşehir bölgesinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Ali Kırılmaz da, kiraların pandemiyle birlikte arttığını belirtti.

Daire bulmanın oldukça zor olduğu bir süreçten geçildiğini aktaran Kırılmaz, yaklaşık 1 yıldır bu durumun yaşandığını aktardı.

İlçenin düşük gelirli ve yüksek gelirli vatandaşlarının tercih ettiği kısımlarda yüksek fiyat farkları olduğu belirlenirken, Güvercintepe olarak bilinen bölgede 3+1 daireler 2 bin liradan başlıyor.

1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci etaplarda kira fiyatlarının site ve lüks yapılardan oluşması nedeniyle buralarda kira fiyatlarının daha yüksek olduğunu belirten Kırılmaz, kiraların 3 bin 500, 5 bin lira arasında başladığını ve yükseldiğini aktardı.

Yine ilçenin lüks yapılarının olduğu Kayaşehir’de de kiraların şu anda 6-7 bin lira civarından başladığı aktarıldı.

9- Bayrampaşa

Bodrum katların 2 bin 200 lira civarında kiralandığı Bayrampaşa’da 2+1 kiralık daire fiyatları 8 bin 500’e kadar yükseliyor.

İlçede kiralık daire fiyatları, metrekare ve oda sayısına göre de değişkenlik gösteriyor.

10- Beykoz

İstanbul Boğazı’na sınırı olan ilçelerden biri olan Beykoz’da da kira fiyatları bölgelere göre farklılık gösterse de en uygun kiralar eski dairelerde 2 bin 500 liradan başlıyor.

7 bin lira kiranın ortalama olarak görüldüğü Beykoz’da yalı ve köşk gibi konutların kiralarıysa aylık 285 bin liraya kadar yükseliyor.

11- Beşiktaş

Oldukça merkezi ilçelerden biri olan Beşiktaş’ta kira fiyatları oturulabilir eski dairelerde 3 bin 500 liradan başlıyor.

Normal dairelerin kiralarının 8 bin lirayı bulduğu ilçede deniz manzaralı dairelerse 20 bin lira civarında kiralanabiliyor.

12- Beylikdüzü

2+1 dairelerin 2 bin 300 liradan başladığı Beylikdüzü’nde konut kiraları her ilçede olduğu gibi mahallelere göre değişiklik gösteriyor.

Lüks yapıların olduğu mahallelerde en yüksek kira 12 bin 500 civarında seyrediyor.

13- Beyoğlu

Yaşanabilir ortalama bir daire kirasının 3 ya da 5 bin liradan başladığı Beyoğlu’nda temiz bir evde kirada oturmak isteyenlerin 15 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Dairenin manzarasına göre kiraların arttığı bölgede, 30 bin liraya varan kiralar isteniyor.

14- Büyükçekmece

Kiraların bin 600 liradan başladığı Büyükçekmece’de 3+1 ortalama bir dairenin kirası 7 bin lira olarak kaydedildi.

İlçedeki deniz manzaraları villa kiralarıysa 40 bin liraya kadar yükseliyor.

15- Çatalca

Bin 400 liraya ortalama bir daire kiralanabilen Çatalca’da lüks konut kiraları 5 bin liraya kadar çıkıyor.

16- Çekmeköy

2 bin 300 liradan başlayan ortalama dairelerin kiraları, Çekmeköy’de 4 bine kadar yükseliyor.

Lüks konutlardaysa kira fiyatları 10 bin ile 20 bin lira arasında oynuyor.

17- Esenler

Çevresindeki ilçelerle hemen hemen aynı oranda kira artışı görülen Esenler’de 2+1 dairelerin kiraları 2 bin lira olarak hesaplanıyor.

Ev sahipleri, lüks sitelerdeki evleri için bölgede 6 bin liraya varan kiralar istiyor.

18- Esenyurt

İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt da, 2020 öncesinde yoğun bir inşaat yatırımı olsa da, kira fiyatlarından nasibini alan ilçeler arasında yer alıyor.

Talebin yüzde 100 arttığı ilçede en düşük kira varoş mahallelerde bin 500 lira olarak kaydedilirken, Aşık Veysel Mahallesi olarak geçen bölgedeki lüks yapılarda bu kiralar 10 bin liraya kadar yükseliyor.

19- Eyüpsultan

Oturulabilecek 2+1 daireleri 2 bin liranın altına inmediği Eyüpsultan’da 5 Levent civarında 1+1 daire kiraları 3 bin 500 liradan başlıyor.

Yine lüks dairelerin, sitelerin olduğu bölgede 2+1 daireler, 5-6 bin liradan kiralanabiliyor.

20- Fatih

Oturulabilir en uygun 3+1 dairenin 3 bin liradan başladığı Fatih’te kira fiyatları yapıya göre de değişkenlik gösteriyor. Normal dairelerde kira fiyatları 7 bine kadar yükseliyor.

Balat civarındaki modern dairelerdeyse kira fiyatları 13 bine kadar çıkıyor.

21- Gaziosmanpaşa

Yaklaşık 2 bin liraya kiralık daire bulunabilen Gaziosmanpaşada’da lüks daire kiraları 5 ya da 6 bin lira civarında seyrediyor.

22- Güngören

2+1 dairelerde kiralar 2 bin liradan başlarken, Güngören’de en yüksek kiraların ortalaması 8 bin 500 lira civarında seyrediyor.

23- Kadıköy

Yoğun insan trafiğinin olduğu Kadıköy ilçesinde de ortalama kira fiyatları oldukça yüksek. Site içi 2+1 daire için en uygun 8 bin 500 lira kira istenen Kadıköy’de sıradan bir apartman dairesi 5 bin liraya kiralanıyor.

Göztepe gibi rezidansların olduğu bölgelerde de 1+1 dairelerin en yüksek kiraya verildiği fiyat 22 bin 500 lira olarak kaydedildi.

24- Kağıthane

Kiralık 1+1 dairelerin 2 bin 300 liradan başladığı Kağıthane’de lüks daire kiraları 25 bine kadar yükseliyor.

25- Kartal

Son 3 ayda yüzde 100 kira artışının yaşandığı Kartal’da da Uğur Mumcu, Yakacık gibi mahalleler en uygun kiraların olduğu bölgeler olarak geçiyor.

En ucuz kiranın 2 bin 500, 3 bin lira olduğu ilçede Esentepe gibi lüks konutlar 1+1 olması halinde 3 bin 500, 3+1 olması halindeyse 7 bine kiralanıyor.

Konut stoğunun olmadığı ilçede, kiralık ev bulmak da oldukça zor.

26- Küçükçekmece

Sefaköy gibi bölgelerde kira fiyatları ortalama bir daire için 2 bin 500, 3 bin liradan başlarken, Atakent’te 3+1 daireler 8 bin lira civarında kiralanıyor.

Küçükçekmece’deki mahalle aralarında bulunan 1+1 daireler, bin 500 liraya kiraya veriliyor.

27- Maltepe

Kiraların yüzde 100 arttığı Maltepe’de de Gülsuyu, Esenkent, Zümrütevler gibi mahallelerde 2+1 daireler en uygun 2 bin 500 liradan kiralanabiliyor.

Daha pahalı olduğu kaydedilen proje alanlarındaysa kira fiyatları geçtiğimiz yıl en fazla 4 bin lirayken, bu yıl 5 bin liraya bu alanlardan daire bulunamıyor.

Site gibi proje alanlarında kiralar 7 bin 500 civarında seyrediyor.

28- Pendik

Son 6 ayda kira fiyatlarının yüzde 100 arttığı bir ilçe olan Pendik’te de bin 600 liranın altında kira bulmak oldukça zor.

6 ay önce 2 bin 300 liraya kiralanan bir dairenin şu an ki kiralık fiyatı 3 bin 200 lira olarak değişkenlik göstermiş durumda.

Bölgedeki gayrimenkul danışmanlarının kentsel dönüşüme, tayinlere ve okulların açılmasına bağladığı kira artışları sonrasında manzaralı dairelerin kiralarının da 5 binden 7 bine yükseldiği aktarılıyor.

29- Sancaktepe

Son 20 yıldır görülmeyen bir kira artışı yaşanan Sancaktepe, son yıllarda artan konut sayısının yanında proje daireler nedeniyle de büyük talep gören ilçelerden biri.

2019 yılının Haziran ayında 6 bin 750 liraya kiralanan dairenin şu anda 25 bin liraya kiralandığı bölgede, 3 katı bir artış söz konusu.

En düşük kiranın bin 700 liradan başladığı Sancaktepe’de konut kiraları, proje alanlarında 30 bin liraya kadar yükseliyor.

30- Sarıyer

Orta gelirli veya düşük gelirli kişilerin 3+1 dairelere 4 bin 500 liradan başlayan kiralar verdiği Sarıyer’de lüks yalı ve villaların kiraları 500 bine kadar yükseliyor.

31- Şile

2 bin liradan kira fiyatlarının başladığı Şile’de yazlık ve kışlık bölgelere göre kiralık ücretleri büyük oranda değişiklik gösteriyor.

İyi bir evde oturmak için Şile’de 5 bin liralık kirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

32- Silivri

92 metrekarelik 1+1 dairenin bin 600 liraya kiralandığı Silivri’de site içerisinde bir daire kirası 3 bin liradan başlıyor.

Mahallelerde yer alan dairelerde ortalama ev kirasıysa 2 bin lira olarak kaydedildi.

33- Şişli

İlanlarda ev arkadaşı arayanların dahi oda kiralarındaki ilanları bin 400’den verdiği Şişli’de 85 metrekarelik 2+1 daireler 3 bin liradan kiralanıyor.

Ortalama bir dairenin fiyatıysa 8 bin liraya kadar yükselebiliyor.

34- Sultanbeyli

Kiraların arttığı ilçelerden biri olan Sultanbeyli’de en uygun kira bin 200 lira olarak kaydedilirken, yine lüks alanlarda kiralar 5 bine kadar yükseliyor.

35- Sultangazi

En düşük kiranın 75 metrekarelik bir evde bin 500 lira olduğu Sultangazi’de, oturulabilir, yeni, 3+1 olan dairenin kirası 7 bin lirayı buluyor.

36- Tuzla

Kiraların bin 600 liradan başlayıp 3 bin 500 liraya vardığı Tuzla’da lüks konutların kiraları 5 bin 500 ile 20 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

37- Ümraniye

1+1 kiralık dairelerin bin 300 liradan başladığı Ümraniye’de proje evlerine doğru kiralar da artıyor. Mahalle aralarından sitelere geçildiğinde, kira fiyatları 12 bin liraya kadar çıkıyor.

38- Üsküdar

Kentin insan trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Üsküdar’da da semtlere göre kira fiyatları sahil kesimleri nedeniyle büyük farklılık gösteriyor.

Altunizade, Beylerbeyi, Salacak gibi bölgelerde bir konutun kirası geçtiğimiz yıl 11 bin lirayken, yüzde 70’e varan bir artışla 19 bin liraya yükseldi.

Gayrimenkul Danışmanı Sefa Akar, ilçedeki ortalama kira artışının yüzde 45 oranında olduğunu söyledi.

Acıbadem Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl 4 bin liraya kiralanan bir dairenin bu yıl 7 binden aşağı kiralanamayacağını vurgulayan Akar, Murat Reis, Selamiali gibi Mahallelerde 3 bin liradan aşağı kiralık daire bulunmayacağını belirtti

39- Zeytinburnu

2 bin 500 liradan başlayan kiraların olduğu Zeytinburnu’nda ortalama gelirli bir kişinin tutabileceği ev kirası 4 bin liraya kadar değişkenlik gösteriyor.

Lüks sitelerde 8 bin liradan başlayan kiralar rezidanslarda 40 bin liraya kadar yükselebiliyor.