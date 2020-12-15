İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İstanbul barajlarında son durum nedir? Barajların doluluk oranları..

Sonbahar aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı gün geçtikçe azalıyor. İstanbullular ne kadar suyumuz kaldı diye araştırırken, barajlarda son durum merak ediliyor.

İstanbul’da son günlerle aralıklarla yağışların olmasına rağmen barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 21 seviyelerine kadar indi.

Yağış oranlarının düşmesi ile birlikte susuz kalma korkusu kendini gösterdi. İstanbul susuz kalacak mı? İstanbul'da kaç tane baraj var? İstanbul barajları son durum nedir? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İSTANBULUN NE KADAR SUYU KALDI?

Konuyla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Meclis’te milletvekillerine bilgi verdi.

Hemen hemen her on yılda bir kuraklık yaşandığını söyleyen Kasap, "Bizim hesaplarımıza göre İstanbul’da 3 ay kadar daha su var" dedi.

"Zaten ekim, kasım aylarından itibaren yağışlarla beraber su toplanıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz" diyen Kasap şöyle devam etti:

"Aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Ama bizim için önemli olan öncelikle Melen ve ondan sonra diğer yapacağımız barajlar. İSKİ Genel Müdürümüzle bir araya geldik, onlar da katkı verdiler, hangi barajlarda ne yapacağız, ne kadar su toplayacağız, birlikte çalışmaya başladık. Onların da bize vereceği katkılar var şüphesiz. Dolayısıyla el birliğiyle sadece Melen’le yetinmeyeceğiz, diğer barajları da peyderpey devreye alacağız. Ama İstanbul için öngördüğümüz, 2024-2025 yıllarından önce Melen’i bitireceğiz."





İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan yağmurlar barajlara etki etmeyince doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 21 seviyesine kadar indi.

İSKİ'nin 15 Aralık 2020 verilerine göre barajların genel doluluk oranı %21.71 olarak kaydedildi.

İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan Terkos Gölü’nde ise suların yüzlerce metre çekildiği görüldü.

Korkutan görüntü drone kamerası ile havadan kaydedildi. Öte yandan normal zamanda suların içerisinde olan sazlıklar dışarıda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara bölgesine düşen kasım ayı yağış miktarı normaline göre yüzde 74, geçen yıl kasım ayı yağışlarına göre yüzde 36 azalma gerçekleşti.

İSTANBULDA KAÇ TANE BARAJ VAR?

İstanbul'da mevcut Ömerli Barajı, Terkos Barajı, Darlık Barajı, Büyükçekmece Barajı, Alibey Barajı, Istrancalar Barajı, Sazlıdere Barajı, Kazandere Barajı, Elmalı Barajı ve Pabuçdere Barajı olmak üzere toplam 10 adet baraj bulunuyor.

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 15 aRALIK 2020 tarihi itibariyle İstanbul Barajlarının doluluk oranları şu şekilde: