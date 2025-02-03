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DHA

İstanbul'da okullar açıldı, trafik çilesi yine boyut atladı...

Türkiye'de ilk ve orta öğretim okullarında verilen iki haftalık ara tatilin sona ermesiyle İstanbul'da her gün yaşanan trafik çilesi katmerli hale geldi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yollarda yoğunluk vardı.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki iki haftalık yarıyıl tatili sonrası öğrencilerin dersbaşı yapmasının da etkisiyle İstanbul genelinde sabah saatlerinde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında kalabalık oluştu.

AKIŞ GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde trafik ağır ilerliyor.

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de Anadolu-Avrupa istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Haliç ve Çağlayan mevkileriyle ters istikamette Haramidere-Beylikdüzü arasında yoğunluk yaşanıyor.

GİŞELERDE DE YOĞUNLUK VAR

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Mahmutbey gişeler ile Esenyurt gişeler arasında trafik akıcı ilerlerken Esenyurt bağlantı yolundan Ankara istikametine bağlanmak isteyen sürücüler, yoğunluktan dolayı yavaş seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Sabah işe ve okula gitmek üzere toplu ulaşımı kullananlar nedeniyle bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalık oluşturdu.