İstanbul'da metrobüs arızası! Yolcular dakikalarca bekledi Hararet yaparak arızalanan metrobüste yolcular dakikalarca bekledikten sonra başka bir araca aktarıldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Gün geçmiyor ki toplu taşımada arızasız bir gün geçsin.

İstanbulluların kanayan yarası haline gelmiş trafik sorununa hala bir çözüm bulunamadı.

Özellikle iki damla yağmur gören kentte trafik sorunlarının ardı arkası kesilmiyor.

Megakent, her gün trafik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Metro, metrobüs, otobüs arızalarıyla mücadele eden vatandaşsa her gün işe, okula geç kalmaktan yakınıyor.

Son olarak metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi.

Bu sefer adres Bahçelievler oldu.

Metrobüs hararet yaptı

Akşam saatlerinde arızalanarak hararet yapan metrobüs dakikalarca bekledikten sonra başka bir metrobüse aktarıldı.

İş çıkış saatine denk gelen arıza trafiğe sebep olurken, o anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)