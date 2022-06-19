İstanbul’un köprülerinde Sahil Güvenlik için turuncu aydınlatma

İstanbul’un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı.

İstanbul'un köprüleri ya da kuleleri, zaman zaman o güne dikkat çekmek için farklı renklere boyanıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla aydınlatmalarla turuncu renge boyandı.

İstanbul'un sembolleri turuncuya boyandı

Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, turuncu renkle ışıklandırıldı.