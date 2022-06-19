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    İstanbul’un köprülerinde Sahil Güvenlik için turuncu aydınlatma

    İstanbul’un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı.
    • 19.06.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 10:53
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    İstanbul’un köprülerinde Sahil Güvenlik için turuncu aydınlatma

    İstanbul'un köprüleri ya da kuleleri, zaman zaman o güne dikkat çekmek için farklı renklere boyanıyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

    AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

    İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla aydınlatmalarla turuncu renge boyandı.

    İstanbul'un sembolleri turuncuya boyandı

    Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, turuncu renkle ışıklandırıldı.

    İstanbul’un köprülerinde Sahil Güvenlik için turuncu aydınlatma #1

    İstanbul’un köprülerinde Sahil Güvenlik için turuncu aydınlatma #2

    İstanbul’un köprülerinde Sahil Güvenlik için turuncu aydınlatma #3

    İstanbul’un köprülerinde Sahil Güvenlik için turuncu aydınlatma #4

    İstanbul’un köprülerinde Sahil Güvenlik için turuncu aydınlatma #5


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