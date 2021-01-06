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    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor

    39 ilçenin bazıları kırmızı ağırlıklı olsa da alınan kısıtlamanın ve tedbirlerin işe yaradığı gözlendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 11:50
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    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor

    Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs binlerce can aldı.

    Ancak virüs ilk çıktığından bu yana alınan tedbirler, daha fazla can kaybının yaşanmasına engel oldu.

    VAKA SAYISI DÜŞÜYOR

    Kısıtlamalar da bu tedbirlerin uyulmasına öncülük etti. Böylelikle bazı bölgelerde vaka sayıları düşüşe geçti, neredeyse can kayıpları yaşanmamaya başladı.

    İstanbul’da vakaların azaldığı şehirlerden biri oldu.

    BAZI İLÇELER YEŞİLE DÖNDÜ

    Koronavirüs haritasına göre megakentin bazı ilçeleri tamamen yeşile bürünürken, az sayıda da olsa kırmızı görünen yerleşim alanları göze çarptı.

    HES uygulamasında 39 ilçenin koronavirüs haritası şöyle verildi:

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #1

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #2

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #3

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #4

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #5

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #6

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #7

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #8

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #9

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #10

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #11

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #12

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #13

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #14

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #15

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #16

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #17

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #18

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #19

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #20

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #21

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #22

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #23

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #24

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #25

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #26

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #27

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #28

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #29

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #30

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #31

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #32

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #33

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #34

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #35

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #36

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #37

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #38

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #39

    İstanbul’un koronavirüs haritası: Bazı ilçeler yeşile dönüyor #40

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