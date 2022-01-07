İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritasında, ‘kırmızı’ yoğunluğu

Vaka sayılarında yaşanan artışların ardından İstanbul’un HES uygulamasındaki yoğunluk haritasına, yüksek riskli grubu ifaden eden kırmızı renk hakim oldu.

Koronavirüsün Omicron varyantının da etkisiyle İstanbul’da, vaka sayılarında artış yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık vaka haritasında, 18-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da, 100 bin kişide görülen vaka sayısının 303.51 olduğu belirtildi.

TOPLAM VAKA SAYISININ YARISINI GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Salgının başından bu yana kritik önem taşıyan Megakent'teki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçti.

KENTİN HARİTA GÖRÜNÜMÜ KIRMIZI OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar uygulamasında yoğunluk haritasında, İstanbul’a kırmızı rengin hakim olması dikkat çekti.

Bugünkü tabloda, kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.