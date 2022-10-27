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    İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı

    Sarayburnu açıklarından Avcılar’a doğru gemilerin yoğunluğu nedeniyle ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız duruma geldi. Yaklaşık 200 geminin demirlediği bölgede yoğunluk artmaya devam ediyor.
    • 27.10.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 10:57
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    İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı

    Aralarında icralık olan, şirketler ile anlaşmasını yenilemediği için kullanılmayan gemiler, İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a kadar demirlemiş bir şekilde bekliyor.

    Her geçen gün artan sayıları nedeniyle Yeşilköy’e kadar uzanan gemi park yoğunluğu artık Avcılar sahillerine kadar ulaşıyor.

    Yaklaşık 200 geminin demirlediği alanlarda sahilden ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız hale geliyor.

    Sahilde karaya oturdular

    Daha önceki yıllarda bu alanlarda bekleyen birçok gemi, kullanılmadığı için ya olduğu yerde battı ya da fırtına nedeniyle sahilde karaya oturdu.

    İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı #1

    Tehlike taşıyorlar

    Bu gemilerin enkazlarını kaldırmak ise yıllar süren çalışmalar gerektirdi. Demirleyen gemilerden kuru yük taşıyanlar ve tehlikeli madde taşıyanlar olarak farklı yerlerde bekliyor.

    İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı #2

    Personeller taksi botları ile irtibatlarını sağlıyor

    Tehlikeli veya yanıcı yük taşıyan gemiler, diğerlerinden farklı olarak bir arada bulunuyor. Gemide yaşayan personeller ise taksi botları ile karayla irtibatlarını sağlıyor.

    İHA'nın haberine göre, bölgedeki gemi yoğunluğu havadan görüntülendi.

    İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı #3

    İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı #4

    İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı #5

    İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı #6

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