Emniyet ekipleri, ormanlık alanlarda yangın ve kundaklama ihtimaline karşı havadan ve karadan kontroller gerçekleştirmeye devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal, Göztepe, Maltepe, Çekmeköy ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan ormanlık alanlarda, tabiat parklarında ve mesire alanlarında olası yangın ve kundaklama ihtimaline karşı havadan ve karadan ring halinde olmak üzere kontroller ve önleyici faaliyetlerde bulundu.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Yangın ihtimaline karşı yürütülen çalışmalar belediye, orman muhafaza ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmalarıyla gerçekleşti.

Çalışmalar kapsamında ormanlar drone ile havadan görüntülenirken, atlı birlikler ve polis köpekleriyle, TOMA’larla da desteklenerek karadan da kontrollerde bulunuldu.

İstanbul’un ormanlarında havadan ve karadan denetim VİDEO













