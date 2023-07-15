İstanbul'un simge yapılarında 15 Temmuz'a özel mapping gösterimi

İHA
FETÖ'nün hain darbe girişimi üzerinden 7 yıl geçti.
15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı bedenlerini siper eden polis, asker ve sivil 253 şehidimiz, çeşitli törenlerle anılıyor.
Mapping gösterisi düzenlendi
Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi 15 Temmuz anısına bir mapping gösterisiyle aydınlatıldı.
Görsel şölen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anma amacıyla düzenlendi.
Şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı
Gösteri, istasyonun tarihi yapısını kullanarak duvarları aydınlatılarak şehitlerin fotoğrafları gösterildi.
Drone ile kaydedilen görüntülerde, Türk bayraklarıyla İstanbul'un simge binalarına yansıtılan video mapping ve ışık gösterileri etkileyici kareler oluşturdu.
Haydarpaşa ilklere şahit oldu
Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun sembolik önemi ve tarihi değeri, bu etkinliği daha da anlamlı hale getirdi.