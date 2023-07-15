İHA

FETÖ'nün hain darbe girişimi üzerinden 7 yıl geçti.

gecesi hain darbecilere karşı bedenlerini siper eden polis, asker ve sivil 253 şehidimiz, çeşitli törenlerle anılıyor.

Mapping gösterisi düzenlendi

Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi 15 Temmuz anısına bir mapping gösterisiyle aydınlatıldı.

Görsel şölen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anma amacıyla düzenlendi.

İstanbul'un simge yapılarında 15 Temmuz'a özel mapping gösterimi

Şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı

Gösteri, istasyonun tarihi yapısını kullanarak duvarları aydınlatılarak şehitlerin fotoğrafları gösterildi.

Drone ile kaydedilen görüntülerde, Türk bayraklarıyla İstanbul'un simge binalarına yansıtılan video mapping ve ışık gösterileri etkileyici kareler oluşturdu.

İstanbul'un simge yapılarında 15 Temmuz'a özel mapping gösterimi

Haydarpaşa ilklere şahit oldu

Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun sembolik önemi ve tarihi değeri, bu etkinliği daha da anlamlı hale getirdi.

İstanbul'un simge yapılarında 15 Temmuz'a özel mapping gösterimi