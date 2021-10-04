İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı düşük seviyede seyrediyor. Kuruyan barajlarda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü.

Yağışların yoğun olmaması nedeni ile yurt genelinde kuraklık yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'un önemli su kaynağı olan Kırıklareli'ndeki Kazandere ile Pabuçdere barajları da kurumaya yüz tuttu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre Kazandere'de bu yıl nisan ayında yüzde 72,53'ü bulan su oranı 8,02'ye düşerken, Pabuçdere'nin doluluk oranı ise yüzde 71,41'den 3.19'a kadar düştü.

10 BARAJIN DOLULUK ORANI DÜŞÜK

Barajda asılı olan 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısının ise toprak üzerinde kaldığı görüldü.

İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50,51 olarak ölçüldü.

İstanbul'un suyunu karşılayan 10 barajın ortalaması yüzde 50,51 VİDEO

"KURAKLIKTA ORTA ŞİDDETE DOĞRU ARTMA EYLEMİ VAR"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Bölgesi'nde yağışlarda azalma olduğunu söyledi. Tecer, "Mevsim normali dediğiniz zaman yağışlarda yüzde 46'lık bir azalma var. Yağışların yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Bunun Trakya bölgesindeki illerimize geldiğiniz zaman da durum farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre eylül ayının kuraklık endeksine göre özellikle Edirne orta şiddetli kuraklık yaşamış bir bölge olduğunu, Kırklareli'nin ise hafif kurak bir dönem geçirdiğini gösteriyor.

Son üç aylık kuraklık endeksinde normal değerler görünmek ile birlikte özellikle ağustos ayı içerisinde bu bölgede yağışlarda bir azalma, kuraklıkta orta şiddete doğru da bir artma eylemi olduğunu görüyoruz. Azalan yağışlar, bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yağışlardaki azalma bunun birinci derecedeki nedeni. Sonbahar dönemine giriyoruz, sonbahar ile birlikte artan yağışlarla birlikte barajlar dolacaktır." diye konuştu.

Kuruyan barajda besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü.

































